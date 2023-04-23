В Чехии одобрили закон о реестре украинских автомобилей: дата нововведения — Finance.ua
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В Чехии одобрили закон о реестре украинских автомобилей: дата нововведения

Технологии&Авто
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Депутаты нижней палаты парламента Чехии проголосовали за правительственную поправку о реестре украинских автомобилей, принадлежащих беженцам.
С января 2024 года украинские водители не смогут ездить без регистрации автомобиля в этой стране, сообщает TRAVEL со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Регистрацию автомобилей, которыми управляют украинцы с временной защитой, хотят ввести, чтобы контролировать техническое состояние транспортных средств и иметь возможность наказывать штрафами в случае нарушений. Законопроект еще передадут на рассмотрение сенаторам.
В Чехии находятся 38 тысяч украинских автомобилей, из них 4 тысячи не застрахованы.
«Если незастрахованный украинский автомобиль нанесет ущерб в Чехии, мы возместим его потерпевшей стороне и не будем требовать возмещения от украинских автомобилистов. Эта помощь действительна в течение 6 месяцев после выезда с территории Украины», — пояснил Владимир Крейзар из Чешской канцелярии страховщиков.
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По истечении этого срока страховая взыщет деньги с незастрахованного виновника.
С начала марта 2022 года в Чехии произошло 173 аварии с участием украинских автомобилей. Реестр пользователей транспортных средств с украинскими номерными знаками поможет штрафовать за нарушение правил, обнаруженных автоматизированным устройством: превышение скорости, несанкционированная остановка или парковка.
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По материалам:
РБК-Україна
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