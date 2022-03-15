В Центробанке рф заявили о спросе на золото со стороны населения — Finance.ua
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В Центробанке рф заявили о спросе на золото со стороны населения

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В Центробанке рф заявили о спросе на золото со стороны населенияВ Центробанке рф заявили о спросе на золото со стороны населения
Центробанк россии приостанавливает покупку золота у кредитных организаций, чтобы создать условия для удовлетворения спроса населения.
Об этом финорганизация сообщает в соцсетях.
«В настоящее время вырос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • за две недели после вторжения россии в Украину агрессор претерпел едва ли не самое большое падение с кризиса 90-х, что уже сократило ее ВВП на 30 млрд долларов, или 9% в 2022 году;
  • решение только десяти компаний стран Запада прекратить свой бизнес на территории России может угрожать потерей рабочих мест более чем 120 тысячам граждан России.
По материалам: Економічна Правда
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