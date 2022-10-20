В центробанке рф говорят, что мобилизация нанесла ущерб российской экономике — Finance.ua

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В центробанке рф говорят, что мобилизация нанесла ущерб российской экономике

Мир
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В центробанке рф говорят, что мобилизация нанесла ущерб российской экономике
В центробанке рф говорят, что мобилизация нанесла ущерб российской экономике
Мобилизация в россии, которую агрессор проводит для ведения войны против Украины, усилит дефицит рабочей силы и подорвет доверие потребителей, экономика возобновила падение.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет аналитического департамента центробанка россии.
Мобилизация в россии уже ударила по потребительскому доверию и деловой активности и, вероятно, будет давить на экономику в течение следующих месяцев.
«В сентябре возобновление экономической активности приостановилось и к концу месяца тенденция начала несколько ухудшаться», — говорится в докладе департамента.
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Ранее сообщалось, что мобилизация в рф может забрать с работы примерно одного из ста активных работников страны для отправки на фронт. Вместе с тем, что более 350 тысяч россиян бегут от призыва на фоне рекордно низкого уровня безработицы, кандидатов на освободившиеся места остается немного.
«Изменение потребительских настроений на фоне растущей неопределенности может временно сдержать возобновление потребления в начале четвертого квартала. Сокращение рабочей силы после частичной мобилизации может усложнить попытки компаний устранить ограничения со стороны предложения и ограничить общую тенденцию экономической активности в ближайшие месяцы», — говорится в отчете.

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По материалам:
Економічна Правда
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