В Центре занятости назвали официальное количество безработных украинцев — Finance.ua
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В Центре занятости назвали официальное количество безработных украинцев

Личные финансы
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В Центре занятости назвали официальное количество безработных украинцев
В Центре занятости назвали официальное количество безработных украинцев
В Государственном центре занятости официально зарегистрированы 156 тысяч безработных украинцев.
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила заместитель директора Департамента по реализации политики занятости Елена Мельник.
«На сегодняшний день в службе официально зарегистрированы в статусе безработного 156 тыс. граждан. Наибольшее количество обратившихся и состоящих на учете это женщины — 71%. Относительно регионального распределения, больше всего обращений фиксируется в Харьковской и Запорожской областях, за ними — Днепропетровска и Сумская», — рассказала она.
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По словам Мельник, сейчас из 26 тыс. вакансий, которыми владеет служба занятости, львиная доля — для квалифицированных рабочих, владеющих определенным инструментом труда.
Также есть предложения в сфере торговли и услуг, и есть большое количество вакансий для тех, кто умеет обслуживать и ремонтировать автомобили или орудия труда.

Размер пособия по безработице

С 1 января 2023 года максимальный размер пособия по безработице составляет 6700 грн, а минимальный размер составит 1000 гривен.
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Минимальный размер пособия смогут получать застрахованные лица, которые в течение 12 месяцев до регистрации в центре занятости имеют страховой стаж менее семи месяцев.
Продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

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Если речь идет о лицах предпенсионного возраста (за год до достижения соответствующего возраста и при наличии необходимого для назначения пенсии по возрасту страхового стажа), то продолжительность выплаты не может превышать 360 календарных дней.

Справка Finance.ua:

  • Министерство экономики Украины инициирует расширение программ стимулирования занятости для решения проблемы безработицы, в частности, среди уязвимых слоев населения;
  • в январе 2023-го впервые с 24 февраля прошлого года количество вакансий приблизилось к 60 000. Работа есть, украинские компании продолжают аренду, открывая больше новых рабочих мест;
  • в топ-5 регионов, где больше всего ищут работников, третий месяц подряд попадают Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области.
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По материалам:
УНІАН
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