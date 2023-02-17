В Cadillac готовят три новых электромобиля в 2023 году — Finance.ua

В Cadillac готовят три новых электромобиля в 2023 году Сегодня 03:13 — Технологии&Авто

В Cadillac готовят три новых электромобиля в 2023 году

Американская компания Cadillac покажет в 2023 году три новых электромобиля. Они получат дизайн в духе лифтбека Celestiq и станут самыми дешевыми в линейке электрических моделей бренда.

Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Вице-президент Cadillac Global Рори Харви заявил, что на конвейер в 2024 году встанут сразу три новых электрических модели. В ближайшие годы должны появиться полноразмерный внедорожник, несколько кроссоверов и электромобили начального уровня.

Шпионам удалось сфотографировать одну из трех новых моделей во время тестов. По слухам, электромобиль будет дешевле, чем Cadillac Lyriq, цены на которые начинаются с 58 590 долларов.

Электрический кроссовер получит дизайн в стиле Lyriq и будет отличаться более коротким капотом. Новинка будет построена на платформе BEV3.

Еще одной новой моделью 2023 года может стать электрическая версия большого внедорожника Escalade. Появление такого автомобиля уже подтвердили в General Motors.

Также Cadillac зарегистрировали несколько товарных знаков с именами Ascendiq, Lumistiq, Optiq, Symboliq и Vistiq. Их могут получить новые электромобили бренда.

Фокус По материалам:

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