В Cadillac готовят три новых электромобиля в 2023 году — Finance.ua

В Cadillac готовят три новых электромобиля в 2023 году
Американская компания Cadillac покажет в 2023 году три новых электромобиля. Они получат дизайн в духе лифтбека Celestiq и станут самыми дешевыми в линейке электрических моделей бренда.
Об этом сообщили на сайте Carscoops.
Вице-президент Cadillac Global Рори Харви заявил, что на конвейер в 2024 году встанут сразу три новых электрических модели. В ближайшие годы должны появиться полноразмерный внедорожник, несколько кроссоверов и электромобили начального уровня.
Шпионам удалось сфотографировать одну из трех новых моделей во время тестов. По слухам, электромобиль будет дешевле, чем Cadillac Lyriq, цены на которые начинаются с 58 590 долларов.
Электрический кроссовер получит дизайн в стиле Lyriq и будет отличаться более коротким капотом. Новинка будет построена на платформе BEV3.
Еще одной новой моделью 2023 года может стать электрическая версия большого внедорожника Escalade. Появление такого автомобиля уже подтвердили в General Motors.
Также Cadillac зарегистрировали несколько товарных знаков с именами Ascendiq, Lumistiq, Optiq, Symboliq и Vistiq. Их могут получить новые электромобили бренда.
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