В бюджете-2023 точно не будут сокращаться только две статьи расходов — Гетманцев Сегодня 16:34

Предложенный уровень дефицита государственного бюджета на 2023 год предварительно согласован, источники его погашения ясны.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в эфире информационного телемарафона.

«Работа над бюджетом — это, в том числе, работа с партнерами и работа по привлечению средств, кредитов в следующем году, равно как и в этом году. Поэтому тот дефицит, который предложен сегодня в бюджете, он предварительно согласован, и мы понимаем те источники, которые будут использоваться для погашения дефицита и привлечения соответствующих финансовых ресурсов», — сказал Гетманцев.

Он отметил, что среди таких источников — новая программа МВФ, а также помощь США и Евросоюза.

«Вы знаете, что президент общался с руководителем МВФ и получил предварительные заверения, что эта программа состоится. Это и помощь от США, ЕС. То есть мы рассчитываем, безусловно, на помощь, и в худшем сценарии эта помощь будет», — отметил депутат.

По его словам, при крайне неприемлемом сценарии если деньги не поступят, возникнет потребность в сокращении расходов.

«Несомненно, надо будет сокращать расходы. Какие расходы точно не будут сокращаться — это война, это армия. К сожалению, второй большой статьей является социалка, поэтому резерв будем искать здесь. Но я даже не хочу рассматривать такого рода сценарии, потому что я убежден в том, что мы найдем источники для покрытия дефицита бюджета», — подчеркнул Гетманцев.

УНІАН По материалам:

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