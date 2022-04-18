В Буче задержана группа мародеров, обворовавших ТРЦ на 5 млн грн (фото) — Finance.ua

В Буче задержана группа мародеров, обворовавших ТРЦ на 5 млн грн (фото)

Сегодня 17:33 — Криминал

В Киевской области задержали группу мародеров, обокравших торговый центр на 5 миллионов гривен.

Об этом сообщила Нацполиция.

Так, в Буче четверо злоумышленников, в том числе две женщины обчистили один из строительных супермаркетов, подвергшийся вражеским атакам. Злоумышленники похитили инструменты и технику на общую сумму более 5 миллионов гривен.

По месту жительства злодеев полицейские провели обыски и изъяли телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы и многие другие товары.

В Буче задержана группа мародеров, обворовавших ТРЦ на 5 млн грн, Нацполіція

Мародеров разоблачили сотрудники уголовной полиции Киевщины, управления борьбы с наркопреступностью и дознаватели Бучанского районного управления полиции.

В Буче задержана группа мародеров, обворовавших ТРЦ на 5 млн грн, Нацполіція

По данному факту начато досудебное расследование.

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