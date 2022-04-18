В Буче задержана группа мародеров, обворовавших ТРЦ на 5 млн грн (фото) — Finance.ua

Так, в Буче четверо злоумышленников, в том числе две женщины обчистили один из строительных супермаркетов, подвергшийся вражеским атакам. Злоумышленники похитили инструменты и технику на общую сумму более 5 миллионов гривен.
По месту жительства злодеев полицейские провели обыски и изъяли телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы и многие другие товары.
В Буче задержана группа мародеров, обворовавших ТРЦ на 5 млн грн, Нацполіція
Мародеров разоблачили сотрудники уголовной полиции Киевщины, управления борьбы с наркопреступностью и дознаватели Бучанского районного управления полиции.
В Буче задержана группа мародеров, обворовавших ТРЦ на 5 млн грн, Нацполіція