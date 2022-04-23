В Буче устанавливают оборудование для Интернета Starlink — Finance.ua

Недавно стало известно, что Starlink в Украине сделали доступным всем.
В городе Буча, которая недавно была освобождена от российских оккупантов, устанавливают оборудование для спутникового Интернета Starlink.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Отряд специального назначения Ninja Starlink Turtles прибыл в Бучу, чтобы на крыше Пластового учебного центра установить новенький Starlink! Ветер перемен очень сильно дует в Буче, поэтому техникам приходится приматывать Starlink к себе», — написал он.