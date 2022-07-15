В Британии с помощью блокчейн технологий можно вручить повестку в суд — Finance.ua

В Британии с помощью блокчейн технологий можно вручить повестку в суд 15.07.2022, 02:21 — Технологии&Авто

В Великобритании разрешили вручать повестки в суд, используя блокчейн технологии, об этом стало известно благодаря обнародованным судебным документам.

Как сообщили представители суда, учитывая, что NFT используют для подтверждения права собственности на произведения цифрового искусства, возможность отправки сообщения о судебном иске и «вручения» повестки в суд, используя блокчейн технологии, вполне логична.

Такое решение приняли при рассмотрении дела основателя компании по онлайн-гемблингу Фабрицио Д’Алойя, подавшего иск против криптовалютных бирж, среди которых и Binance. Как заявил истец, его криптоактивы были клонированы без его разрешения на брокерских площадках.

Суд постановил, что криптобиржи несут ответственность за то, чтобы похищенные криптовалюты не были перемещены или изъяты из их систем. Документы иска решили передать в форме NFT на несколько кошельков, взломанных мошенниками.

Теперь жертвы криптомошенничества смогут подавать в суд на неизвестных злоумышленников, направив иск на их виртуальный кошелек. Напомним, именно в Британии активно используют закон, разрешающий конфискацию криптовалют, в борьбе с преступностью. Так, в июне суд Великобритании вынес приговор для преступника, получавшего оплату за наркотические вещества в цифровых активах, изъяв $6 миллионов в криптовалютах (в том числе биткоины) и наркотики на $1 миллион.

noworries По материалам:

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