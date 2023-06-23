В Британии реактивный рюкзак начали использовать для доставки пиццы (видео) — Finance.ua
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В Британии реактивный рюкзак начали использовать для доставки пиццы (видео)

Технологии&Авто
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В Британии реактивный рюкзак начали использовать для доставки пиццы (видео)
В Британии реактивный рюкзак начали использовать для доставки пиццы (видео)
Сеть пиццерий Domino’s заключила партнерское соглашение с производителем реактивных рюкзаков Gravity Industries — все для осуществления доставки пиццы необычным способом. Благодаря партнерству Domino’s первой в мире доставила пиццу курьером с реактивным рюкзаком.
Испытание «футуристического автомобиля» на плечах состоялось в рамках открытия музыкального фестиваля в английском Гластонбери. Водитель службы доставки Domino’s, временно перепрофилировавшийся в пилота джетпака, стартовал из ближайшего заведения в Гластонбери, пролетел над полями и раздал пиццу посетителям события.
В заведении отметили, что уже не первый год получают заказы от гостей фестиваля, но осуществить доставку на мероприятие крайне непросто. С реактивным рюкзаком получить свой кусок пиццы смогут все желающие.
На вопрос о том, планирует ли Domino’s сделать доставку пиццы с реактивным рюкзаком стандартной практикой, представитель компании ответил: «Все, что можем сказать на данном этапе, — это то, что идея имеет ноги… или крылья… или реактивный ранец».
Костюм стоимостью несколько сотен тысяч долларов был изготовлен по индивидуальному заказу. Представители компании-разработчика рюкзака Gravity Industries отметили, что доставка пиццы на их реактивном ранце — уникальный случай. Впрочем, в Gravity Industries считают такой способ «будущим службы скорой доставки».
Напомним, что в марте этого года стало известно, что представители компании Alphabet, владеющей Google, надеются в течение 12 месяцев запустить сеть доставки еды дронами Wing, способную обрабатывать миллион заказов. Технология уже тестируется в Логане, Австралия, где беспилотные летательные аппараты доставляют до 1000 свертков в день. Преимуществом системы доставки с помощью дронов является ее способность быстро адаптироваться к пикам спроса в отдельных регионах.
По материалам:
noworries
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