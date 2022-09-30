В Британии показали первые монеты с портретом короля Чарльза (фото) — Finance.ua
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В Британии показали первые монеты с портретом короля Чарльза (фото)

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Королевский монетный двор представил новый дизайн монеты номиналом в 50 пенсов с изображением короля Чарльза III, которая поступит в обращение до конца года.
Об этом сообщает The Guardian.
Между тем в понедельник в 9 утра будет выпущена специальная мемориальная серия монет, посвященная королеве Елизавете II. Портрет Чарльза появится на 5 фунтовых монетах и 50 пенсах, посвященных королеве.
Никола Хоуэлл, главный коммерческий директор Королевского монетного двора, сообщила: «Мы ожидаем, что клиенты начнут получать памятные монеты с октября, а затем мы ожидаем, что памятная монета номиналом 50 пенсов появится в обращении, вероятно, с декабря».
Портрет короля на монете, получивший личное одобрение Чарльза, был создан скульптором Мартином Дженнингсом, сообщили в Монетном дворе. По традиции, портрет короля будет обращен влево, в противоположную сторону от королевы Елизаветы II.
В Британии показали первые монеты с портретом короля Чарльза (фото)
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По материалам:
Економічна Правда
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