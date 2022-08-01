В Британии криптовалюту могут признать видом собственности — Finance.ua
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В Британии криптовалюту могут признать видом собственности

Финтех и Карты
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В Британии криптовалюту могут признать видом собственности
В Британии криптовалюту могут признать видом собственности
Юридическая комиссия Великобритании призвала страну признать NFT и цифровые валюты новым видом собственности. Представители комиссии опубликовали заявление, в котором отметили поддержку правительства Британии в легализации криптосферы.
Для чего это? Как сообщили представители Юридической комиссии, признание криптовалют новым видом собственности значительно облегчит защиту инвесторов.
Интересно, что комиссия выступает против того, чтобы криптовалюты использовались в качестве средства оплаты товаров и услуг. Впрочем, представители комиссии поддерживают их использование для сбережения капитала и трейдинга.
Помимо рассмотрения предложения о признании криптовалют новым видом собственности, в Британии планируют обсудить законопроект о регулировании стейблкоинов. В новом проекте закона под названием Financial Services and Markets Bill стейблкоины фигурируют как платежные средства. Соответственно, их обращение должно быть урегулировано в соответствии со стандартами сферы предоставления финансовых услуг в Британии.
По материалам:
noworries
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