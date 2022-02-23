В Болгарии решили отказаться от "зеленых" Covid-сертификатов — Finance.ua

В Болгарии решили отказаться от "зеленых" Covid-сертификатов

Сегодня 09:12 — Личные финансы

С 20 марта 2022 года в Болгария отменят «зеленые» Covid-сертификаты. Об этом заявил премьер-министр Кирил Петков.

Об этом сообщает Straitstimes.com.

По словам премьера, с этой даты «зеленый сертификат» COVID-19 больше не нужен будет для входа в рестораны, торговые центры и другие общественные места.

«Нам удалось пройти волну „Омикрона“ без массовых закрытий школ и предприятий... Наши прогнозы показывают, что примерно 20 марта можно будет снять все ограничения в стране, связанные с „зеленым сертификатом“», — рассказал Петков.

Премьер добавил, что правительство продолжит призывать граждан к вакцинации, и сказал, что сертификат по-прежнему будет необходим тем, кто хочет поехать в другие страны Европейского Союза.

С 5 марта всем иностранным путешественникам, имеющим зеленый сертификат, будет разрешен въезд в Болгарию. Правительство надеется, это даст толчок туристической индустрии.

«С 20 марта, если все пойдет по плану, медицинский пропуск будет использоваться только для облегчения выезда за границу», — отметил главный санитарный врач Болгарии Ангел Кунчев.

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