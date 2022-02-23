В Болгарии решили отказаться от "зеленых" Covid-сертификатов — Finance.ua

«Нам удалось пройти волну „Омикрона“ без массовых закрытий школ и предприятий... Наши прогнозы показывают, что примерно 20 марта можно будет снять все ограничения в стране, связанные с „зеленым сертификатом“», — рассказал Петков.
Премьер добавил, что правительство продолжит призывать граждан к вакцинации, и сказал, что сертификат по-прежнему будет необходим тем, кто хочет поехать в другие страны Европейского Союза.
С 5 марта всем иностранным путешественникам, имеющим зеленый сертификат, будет разрешен въезд в Болгарию. Правительство надеется, это даст толчок туристической индустрии.
«С 20 марта, если все пойдет по плану, медицинский пропуск будет использоваться только для облегчения выезда за границу», — отметил главный санитарный врач Болгарии Ангел Кунчев.