В Болгарии решили отказаться от "зеленых" Covid-сертификатов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Болгарии решили отказаться от "зеленых" Covid-сертификатов

Сегодня 09:12Личные финансы
774
С 20 марта 2022 года в Болгария отменят «зеленые» Covid-сертификаты. Об этом заявил премьер-министр Кирил Петков.
Об этом сообщает Straitstimes.com.
По словам премьера, с этой даты «зеленый сертификат» COVID-19 больше не нужен будет для входа в рестораны, торговые центры и другие общественные места.
Читайте также: Для «несущественных» путешествий в страны ЕС с 1 марта вводят новые правила
«Нам удалось пройти волну „Омикрона“ без массовых закрытий школ и предприятий... Наши прогнозы показывают, что примерно 20 марта можно будет снять все ограничения в стране, связанные с „зеленым сертификатом“», — рассказал Петков.
Премьер добавил, что правительство продолжит призывать граждан к вакцинации, и сказал, что сертификат по-прежнему будет необходим тем, кто хочет поехать в другие страны Европейского Союза.
С 5 марта всем иностранным путешественникам, имеющим зеленый сертификат, будет разрешен въезд в Болгарию. Правительство надеется, это даст толчок туристической индустрии.
«С 20 марта, если все пойдет по плану, медицинский пропуск будет использоваться только для облегчения выезда за границу», — отметил главный санитарный врач Болгарии Ангел Кунчев.
По материалам: Діло
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.