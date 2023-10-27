В Болгарии развернули ядерный проект по технологиям США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Болгарии развернули ядерный проект по технологиям США

Недвижимость
123
В Болгарии развернули ядерный проект по технологиям США
В Болгарии развернули ядерный проект по технологиям США
Правительство Болгарии начало строительство 7-го энергоблока АЭС «Козлодуй» с использованием уникальной для Европы технологии из США.
Об этом сообщает Euractiv.
По словам премьер-министра Николая Денкова, Болгария будет использовать новые технологии американской атомной компании Westinghouse, надеющейся выйти на рынок ЕС через болгарский проект.
Читайте также
На сегодняшний день в мире действуют только две атомные электростанции, использующие технологию Westinghouse AP1000: одна — в Китае, другая — в США.
Украина также проявила к ней интерес.
«Государственная компания, ответственная за проект, получит 250 млн евро. Компания начнет переговоры с организациями, которые должны построить 7-й энергоблок АЭС. Срок завершения проекта — 2033 год», — сказал Денков.
Источники сообщили Euractiv, что этот конечный срок для электростанции мощностью 1150 мегаватт может быть немного оптимистичным, и, вероятнее всего, проект будет завершен к 2035 году.
Читайте также
Хотя объем правительственного взноса был обнародован, текущей информации об общей стоимости завершенного блока пока нет.
Следующим шагом является принятие министром энергетики Руменом Радевым необходимых мер по прозрачному выбору подрядчика для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию нового энергоблока.
АЭС в придунайском городе Козлодуй работает на двух советских ядерных реакторах, которые будут в будущем использовать американское и французское ядерное топливо.
Читайте также
В то же время правительство Болгарии начнет подготовку к строительству 8-го реактора АЭС «Козлодуй» по той же технологии AP1000. Согласно плану, строительство двух новых энергоблоков должно происходить параллельно, а второй должен быть завершен через два-три года после первого.
Решение правительства Денков назвал одним из важнейших, которые Кабмин примет в течение своих полномочий.
«Суммарная мощность будущих 7-го и 8-го блоков составляет 2300 МВт, что значительно превышает мощность закрытых 1, 2, 3 и 4 блоков Козлодуйской АЭС в 1760 МВт», — отметил Денков.
Он сказал, что технология, которую Болгария выбрала для этих реакторов, уникальна: «Она позволяет за очень короткое время изменять мощность реакторов, что чрезвычайно важно для стабильного управления энергосистемой».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.