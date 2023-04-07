В Болгарии оштрафовали российскую нефтяную компанию «ЛУКойл» на 100 млн евро — Finance.ua

В Болгарии оштрафовали российскую нефтяную компанию «ЛУКойл» на 100 млн евро
Группа «Лукойл» в Болгарии должна заплатить 100 млн евро за злоупотребление своим доминирующим положением.
Об этом говорит решение Комиссии по защите конкуренции Болгарии, о котором пишет Euractiv.
Она должна ограничить доступ к налоговым складам и транспортной инфраструктуре, что может сократить импорт топлива в страну. Расследование Комиссии сосредоточилось на поведении «Лукойл Нефтехим Бургас» и «Лукойл Болгария» и установило, что группа нарушила закон, не предоставив импортерам и производителям моторного топлива доступ к своим налоговым складам.
Это ограничило импорт морем, заблокировало налоговые склады, связанные с нефтяным терминалом «Росенец» и бензиновым терминалом «Петрол-Варна», и не обеспечило доступ к нефтепродуктопроводам группы для транспортировки топлива другим производителям и импортерам.
Группа «Лукойл» владеет самой развитой складской и сопутствующей транспортной инфраструктурой и наряду с высокой долей на рынке хранения автомобильного топлива является доминирующим предприятием. Это позволяет ЛУКОЙЛу сохранять ведущие позиции в Болгарии на уровне оптовой и розничной торговли.
«Лукойл» злоупотребляет своим доминирующим положением как в соответствии с национальным законодательством, так и в соответствии с законодательством Европейского союза, поскольку ограничение импорта в Болгарию может существенно повлиять на структуру торговли между государствами-членами. Поэтому компанию оштрафовали на 100 млн евро.
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