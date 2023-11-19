В ближайшем будущем любой человек, пользующийся интернетом, сможет иметь персонального AI-помощника. Прогнозы Билла Гейтса — Finance.ua

В ближайшем будущем любой человек, пользующийся интернетом, сможет иметь персонального AI-помощника. Прогнозы Билла Гейтса Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

В ближайшем будущем любой человек, пользующийся интернетом, сможет иметь персонального AI-помощника. Прогнозы Билла Гейтса

Мы уже вошли в эру, когда с помощью цифровых инструментов, в частности, ботов, многие облегчают себе жизнь, работу, досуг и прочее. Но не за горами появление персональных помощников на основе искусственного интеллекта, которое американский бизнесмен, инвестор, писатель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предвидел еще почти 30 лет назад в своей книге «Дорога вперед» (The Road Ahead, 1995).

Недавно он написал , что агенты ИИ демократизируют услуги, которые сегодня слишком дороги для большинства людей. А также выделил сферы, где AI-помощники будут иметь самое большое влияние: здравоохранение, образование, продуктивность, а также развлечения и покупки. Вот как, по мнению Билла Гейтса, это будет выглядеть.

Health care

Сегодня главная роль искусственного интеллекта в здравоохранении состоит в помощи с административными задачами. Настоящие изменения произойдут, когда агенты смогут помочь пациентам провести базовую сортировку, получить советы по поводу того, как обращаться со здоровьем, и решить, нужно ли им обращаться за лечением.

Эти средства помогут медицинским работникам принимать решения и быть более продуктивными.

Mental health

Психическое здоровье является еще одним примером услуги, которую агенты сделают доступной практически каждому. Сегодня еженедельные сеансы терапии кажутся роскошью. Но существует много неудовлетворенных потребностей, и многие люди, которые могли бы получить пользу от терапии, не имеют к ней доступа. Например, RAND обнаружил, что половина всех военных ветеранов США, нуждающихся в психиатрической помощи, не получают ее.

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Агенты ИИ, которые хорошо обучены психическому здоровью, сделают терапию гораздо более доступной и легкой для получения. Wysa и Youper — два первых чат-бота здесь. Но агенты пойдут гораздо глубже. Если клиент решит поделиться достаточной информацией с психиатрическим агентом, то агент:

Поймет историю всей жизни и отношений.

Будет доступен, когда человеку это понадобится, и он никогда утратит терпения.

Может, по предоставленному разрешению, отслеживать физическую реакцию на терапию с помощью смарт-часов и подсказывать, когда следует обратиться к терапевту.

Образование

ИИ не заменит учителей, но дополнит их работу, персонализируя работу для учащихся и освободив учителей от бумажной работы и других задач, чтобы они могли тратить больше времени на самые важные части работы.

Агенты откроют множество новых возможностей для обучения. Например, немногие семьи могут заплатить за репетитора, который занимается с учеником один на один, чтобы дополнить его работу в классе. Если агенты смогут понять, что делает репетитора эффективным, они разблокируют эту дополнительную инструкцию для всех, кто этого хочет.

Продуктивность

В этой области уже есть большая конкуренция. Microsoft делает свой Copilot частью Word, Excel, Outlook и других служб. Google делает подобные вещи с Assistant with Bard и его инструментами продуктивности. Эти копилоты могут многое, например, превратить письменный документ в слайд-колоду, ответить на вопрос об электронной таблице на естественном языке и подытожить цепочки электронных писем, представляя точку зрения каждого человека.

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Агенты сделают еще больше. Он будет похож на человека, который будет помогать вам с различными задачами и выполнять их самостоятельно, если вы хотите. Если у вас есть идея для бизнеса, агент поможет вам написать бизнес-план, создать презентацию и даже создать изображение того, как может выглядеть ваш продукт. Компании смогут предоставлять своим сотрудникам агентов для непосредственной консультации и участия в каждой встрече, чтобы они могли отвечать на вопросы.

Независимо от того, работаете вы в офисе или нет, ваш агент сможет помочь вам так же, как персональные помощники сегодня поддерживают руководителей.

Развлечения и покупки

ИИ может помочь вам выбрать новый телевизор и порекомендовать фильмы, книги, шоу и подкасты. В Spotify есть ди-джей на основе искусственного интеллекта, который не только воспроизводит песни на основе ваших предпочтений, но и разговаривает с вами и даже может называть вас по имени.

Агенты не просто дают рекомендации; они помогут вам действовать в соответствии с ними. Если вы хотите приобрести фотоаппарат, ваш агент прочтет для вас все отзывы, обобщит их, даст рекомендацию и разместит заказ, когда вы примете решение. Если вы скажете своему агенту, что хотите смотреть «Звездные войны», он узнает, подписаны ли вы на нужный сервис потоковой передачи, и если нет, он предложит вам зарегистрироваться. И если вы не знаете, на что у вас настроение, он сделает индивидуальные предложения и выяснит, как воспроизвести выбранный вами фильм или шоу.

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Вы также сможете получать новости и развлечения, отвечающие вашим интересам. CurioAI, который создает собственный подкаст на любую тему, о которой вы спрашиваете, — это проблеск того, что нас ждет.

Как это будет

Агенты будут влиять на то, как мы используем программное обеспечение, а также на его написание. Они заменят поисковые сайты, потому что они смогут лучше находить информацию и обобщать ее для вас. Они заменят многие сайты электронной коммерции, поскольку найдут лучшую цену для вас и не будут ограничены несколькими поставщиками. Они заменят текстовые процессоры, электронные таблицы и другие программы продуктивности. Бизнесы, разделенные сегодня — поисковая реклама, социальные сети с рекламой, покупки, программное обеспечение для продуктивности — станут одним бизнесом.

Хотя некоторые агенты будут свободными для использования (и будут поддерживаться рекламой), я думаю, вы заплатите за большинство из них, что означает, что компании будут иметь стимул заставить агентов работать от вашего имени, а не от имени рекламодателя.

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