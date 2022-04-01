В Белом доме заявили, что курс рубля больше не показывает реального состояния экономики рф — Finance.ua
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В Белом доме заявили, что курс рубля больше не показывает реального состояния экономики рф

Вчера 13:31
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Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что центробанк рф и правительство искусственно поддерживают курс рубля и потому его больше нельзя считать показателем состояния местной экономики.
Об этом она заявила, отвечая на вопросы журналистов, ее слова приведены на сайте Белого дома.
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«В первые несколько дней после начала войны рубль был надежным признаком того, в каком состоянии находится российская экономика, но сейчас это не так, отчасти из-за предпринимаемых искусственных шагов», — заявил Бедингфилд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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