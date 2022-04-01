В Белом доме заявили, что курс рубля больше не показывает реального состояния экономики рф — Finance.ua

В Белом доме заявили, что курс рубля больше не показывает реального состояния экономики рф

Вчера 13:31

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что центробанк рф и правительство искусственно поддерживают курс рубля и потому его больше нельзя считать показателем состояния местной экономики.

Об этом она заявила, отвечая на вопросы журналистов, ее слова приведе ны на сайте Белого дома.

«В первые несколько дней после начала войны рубль был надежным признаком того, в каком состоянии находится российская экономика, но сейчас это не так, отчасти из-за предпринимаемых искусственных шагов», — заявил Бедингфилд.

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