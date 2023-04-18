В Барселоне хотят ограничить количество туристов — Finance.ua

В Барселоне хотят ограничить количество туристов Сегодня 05:32

В Барселоне хотят ограничить количество туристов

В 2019 году, перед началом пандемии, Барселону посетило чрезвычайное количество однодневных туристов — более 3,1 миллиона, что превышает население города, которое составляет 1,7 миллиона человек.

Однако уже в 2023 году ожидается новый рекорд по количеству круизных туристов.

У муниципалитета Барселоны нет юрисдикции над портом, поэтому он требует от регионального правительства установить ограничение на количество круизных судов до 200 тысяч пассажиров в месяц или до трех судов в день.

Протесты местных жителей

В последнее время жители Барселоны выходят на улицы с протестами против толп туристов. Жители города жалуются на шум и загрязнение, которые сопровождают массовый туризм.

Протесты свидетельствуют о том, что город должен найти баланс между развитием туризма и комфортом местных жителей, которые хотят «чистых улиц и магазинов, где можно купить не только сувениры», — рассказала Джанет Санс, заместитель городского головы Барселоны, советница по вопросам экологии, урбанизма и мобильности.

Согласно высказыванию Санса, туристический сектор должен найти способ, чтобы Барселона не превратилась в «тематический парк», в противном случае город может потерять свою привлекательность не только для местных жителей, но и для самого туристического сектора.

Телеканал 24 По материалам:

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