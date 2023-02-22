В автомобилях Hyundai появятся светодиодные мониторы на решетке радиатора (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В автомобилях Hyundai появятся светодиодные мониторы на решетке радиатора (видео)

Технологии&Авто
18
В автомобилях Hyundai появятся светодиодные мониторы на решетке радиатора (видео)
В автомобилях Hyundai появятся светодиодные мониторы на решетке радиатора (видео)
Hyundai работают над созданием светодиодного дисплея, который будет помещен внутрь решетки радиатора будущих моделей бренда. Об этом рассказали на сайте The Drive.
В интернете раскрыли информацию о том, что Hyundai хочет оснастить свои новые автомобили полноцветным светодиодным матричным дисплеем, предназначенным для использования на передней решетке радиатора. Технология поможет подавать различные сигналы другим участникам движения.
Читайте также
Hyundai не будут использовать дисплеи с высоким разрешением, которые используются для информационно-развлекательных систем. Из-за дороговизны вместо них на решетке радиатора разместят сетку светодиодов, расположенных по схеме 71 на 32. Меньшие блоки дисплеев можно соединить вместе, чтобы увеличить зону покрытия.
Hyundai уже демонстрировали похожую технологию для своих авто. В коротком ролике компания демонстрировала ее возможности.
Пока неизвестно, как именно будет использована технология. Также в Hyundai не раскрыли информацию о том, какой автомобиль получит ее первым.
Вероятнее всего, дисплеи на решетке радиатора появятся не раньше 2024 года. Пока в Hyundai работают над доработкой технологии.
Главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому не забывайте своевременно оформить обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.