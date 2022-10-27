В Австрии меняют правила проезда украинцев — Finance.ua
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В Австрии меняют правила проезда украинцев

Личные финансы
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С 1 ноября в Австрии меняются условия проезда для украинцев. О новых правилах объявили национальный железнодорожный оператор (ÖBB) и компания городского общественного транспорта Вены Wiener Linien.
Срок действия программы «Not-Ticket Ukraine», действовавшей с начала войны, истекает 31 октября, сообщает Kronen Zeitung.
По этой программе украинцам, бегущим от войны, достаточно было предъявить паспорт для бесплатного проезда в поездах на территории Австрии и в общественном транспорте Вены.
С 1 ноября начнет действовать «Билет первого прибытия в Украину», который будут выдавать всем лицам с украинским паспортом, въезжающим со стороны Украины через границы Чехии, Словакии и Венгрии.
Этот билет будет действителен только в первые 24 часа с момента прибытия в страну. Также — с даты выдачи для поездки в Австрию или пограничные станции в направлении Германии, Швейцарии или Италии во 2-м классе на поездах ÖBB.
«Таким образом, ÖBB продолжает обеспечивать, чтобы беженцы из Украины могли добраться до безопасного места в Австрии или в соседней стране со своими семьями», — отметили в компании.
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По материалам:
РБК-Україна
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