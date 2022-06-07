В Австралии криптовалютные мошенники похитили $80 миллионов — Finance.ua

В Австралии криптовалютные мошенники похитили $80 миллионов

Сегодня 21:23 — Финтех и Карты

В Австралии комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей обнародовала суммы потерь австралийцев из-за мошенничества.

$148 миллионов, из них — $80 миллионов из-за криптовалютных мошенников. По данным, опубликованным на официальном сайте комиссии, за 2022 год количество криптомошенничеств возросло. В целом из-за различных видов обмана австралийские инвесторы потеряли, из них — $80 миллионов из-за криптовалютных мошенников.

Комиссия советует тщательно изучать всех, кто просит инвестировать или переводить деньги с использованием цифровых активов, особенно если потенциальный финансовый советник знаком только в интернете. Как подчеркнула заместитель председателя комиссии Делия Рикард, незнание нюансов отрасли делает людей более уязвимыми для мошенничества.

Настоящий масштаб потерь от криптопреступлений, вероятно, гораздо больше, поскольку всего 13% людей рассказали о своих неудачах. В комиссии подчеркнули: несмотря на то, что количество сообщений уменьшилось, суммы потерь стали больше.

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