В Австралии криптовалютные мошенники похитили $80 миллионов — Finance.ua

В Австралии комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей обнародовала суммы потерь австралийцев из-за мошенничества.
По данным, опубликованным на официальном сайте комиссии, за 2022 год количество криптомошенничеств возросло. В целом из-за различных видов обмана австралийские инвесторы потеряли $148 миллионов, из них — $80 миллионов из-за криптовалютных мошенников.
Комиссия советует тщательно изучать всех, кто просит инвестировать или переводить деньги с использованием цифровых активов, особенно если потенциальный финансовый советник знаком только в интернете. Как подчеркнула заместитель председателя комиссии Делия Рикард, незнание нюансов отрасли делает людей более уязвимыми для мошенничества.
Настоящий масштаб потерь от криптопреступлений, вероятно, гораздо больше, поскольку всего 13% людей рассказали о своих неудачах. В комиссии подчеркнули: несмотря на то, что количество сообщений уменьшилось, суммы потерь стали больше.