В августе Украина увеличила экспорт агропродукции на 66%: что в лидерах — Finance.ua

В августе Украина увеличила экспорт агропродукции на 66%: что в лидерах Сегодня 07:14 — Аграрный рынок

За август из Украины было отправлено 4,5 млн т зерновых, зернобобовых, масличных и продуктов их переработки. Последний месяц лета стал рекордным в весенне-летнем периоде этого года и в полтора раза больше (66%), чем в прошлом месяце.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В целом фактический объем отгруженной агропродукции за полгода составляет 12,5 млн т, в то же время в прошлом году за этот же период объем отправлений был вдвое больше и равнялся 26,4 млн т.

Лидером августа по поставкам стала кукуруза — 1,8 млн т, что на 700 тыс. т больше, чем за июль. Общий объем отгруженной кукурузы за последние 6 месяцев составил 5,7 млн т.

поставкам стала кукуруза — 1,8 млн т, что на 700 тыс. т больше, чем за июль. Общий объем отгруженной кукурузы за последние 6 месяцев составил 5,7 млн т. Вторую позицию по объему отправлений занимает пшеница — 899 627 т, что на 488 тыс. т больше, чем за июль, но на 25% меньше, чем в прошлом. Объем отгруженной пшеницы за полгода составляет 1,5 млн т.

по объему отправлений занимает пшеница — 899 627 т, что на 488 тыс. т больше, чем за июль, но на 25% меньше, чем в прошлом. Объем отгруженной пшеницы за полгода составляет 1,5 млн т. Семян подсолнечника отправлено 154 тыс. т, в прошлом месяце — 362 тыс. т. Подобная ситуация и со шротом: 286 тыс. т против 141 тысячи в июле этого года, в то же время это и на 102 тыс. т больше, чем в прошлом году за этот же период.

Ячменя отгружено 207 тыс. т, что на 23 тыс. т больше, чем за июль, однако на 1,5 млн т меньше, чем за август 2021 г. Фактический объем отправленного ячменя за последние 6 месяцев составляет 446 тыс. т.

Показатель подсолнечного масла за последний месяц лета по сравнению с июлем изменился в сторону увеличения несущественно, всего на 8,56% — 391 тыс. т. В сравнении с прошлым годом августовский объем этого года существенно больше — на 52%.

В шесть раз увеличились отправки рапса: около 624 тыс. т по сравнению с 91 тыс. т, которые были отгружены в июле. Прошедший месяц почти приблизился к прошлогодней августовской отметке, составлявшей 782 тыс. т. Полугодовой показатель отправленного рапса составляет почти 715 тыс. т.

На около 7 тыс. т больше в последний месяц лета отгружено соевого масла — 22 401 т. Это почти на 3 тыс. т больше, чем в прошлом.

Отправка соевых бобов уменьшилась в августе более чем на 13 тыс. т — 128 369 т. В прошлом году эта цифра была в 4 раза больше.

Общая картина объема агропродукции, фактически пересекшей границу Украины в процентах за август, такова: 40,56% приходится на кукурузу, 19,27% — пшеницу, 3,37% — семена подсолнечника, 8,56% — подсолнечное масло, 6,27 % — шроты, ячмень — 4,53%, соевые бобы — 2,81%, соевое масло — 0,49%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.