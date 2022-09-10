В августе продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 62% до 507 единиц, — «Укравтопром» — Finance.ua
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В августе продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 62% до 507 единиц, — «Укравтопром»

Технологии&Авто
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В августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи новых коммерческих автомобилей (грузовых и специальных) снизились на 62% до 507 единиц.
Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром», передают Українські новини.
В августе по сравнению с июлем продажи коммерческих автомобилей сократились на 15%.
«Среди новых коммерческих авто наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Renault, которых было зарегистрировано 81 ед. На втором месте Mercedes — 72 ед. Третья строчка рейтинга у Scania — 58 ед. Четвертый результат принадлежит DAF — 40 ед. Замыкает ТОП-5 рейтинга — Volkswagen, 39 новых коммерческих автомобилей которого получили свои первые регистрационные номера в прошлом месяце», — говорится в сообщении.
С начала года продажи новых грузовых и специальных автомобилей составили 4,3 тыс. единиц, что на 56% меньше, чем за 8 месяцев прошлого года.
Как сообщали Українськi Новини, в июле продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 65% до 593 единиц.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 37% до 15,9 тыс. единиц.
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По материалам:
Українські Новини
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