В августе иностранные инвесторы вывели с китайского рынка акций рекордные $12,4 млрд — Finance.ua
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В августе иностранные инвесторы вывели с китайского рынка акций рекордные $12,4 млрд

Мир
34
В августе иностранные инвесторы вывели с китайского рынка акций рекордные $12,4 млрд
В августе иностранные инвесторы вывели с китайского рынка акций рекордные $12,4 млрд
В августе иностранные инвесторы вывели с китайского рынка акций около 90 млрд юаней (или $12,4 млрд). Это самый высокий уровень оттока капитала с бирж Шанхая и Шенчжэня с момента запуска программы в 2014 году, позволяющей иностранным инвесторам торговать на материковом рынке Китая.
Об этом пишет Financial Times.
Эксперты по управлению активами и аналитики, на которых ссылается FT, связывают этот скачок продаж с разочарованием мировых инвесторов. Нынешние ожидания инвесторов изменились со стимулирования общей экономики на более ограниченную поддержку девелоперов.
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В частности, инвесторы выражают серьезную заботу об уровне ВВП и способности власти к достижению цели в 5%. Важным фактором является рынок недвижимости, поскольку негативное влияние на ВВП из-за ситуации на нем может составлять 1% или более.
Вызывает много опасений также банкротство крупного китайского застройщика China Evergrande Group, которое было объявлено ранее в августе в Нью-Йорке. Это усиливает возмущение инвесторов по поводу рынка недвижимости в Китае и его возможных последствий для китайской экономики в целом.
Настроения западных инвесторов также влияют на напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном.
По материалам:
Mind
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