В августе иностранные инвесторы вывели с китайского рынка акций рекордные $12,4 млрд — Finance.ua

В августе иностранные инвесторы вывели с китайского рынка акций рекордные $12,4 млрд Сегодня 09:47 — Мир

В августе иностранные инвесторы вывели с китайского рынка акций рекордные $12,4 млрд

В августе иностранные инвесторы вывели с китайского рынка акций около 90 млрд юаней (или $12,4 млрд). Это самый высокий уровень оттока капитала с бирж Шанхая и Шенчжэня с момента запуска программы в 2014 году, позволяющей иностранным инвесторам торговать на материковом рынке Китая.

Об этом пишет Financial Times.

Эксперты по управлению активами и аналитики, на которых ссылается FT, связывают этот скачок продаж с разочарованием мировых инвесторов. Нынешние ожидания инвесторов изменились со стимулирования общей экономики на более ограниченную поддержку девелоперов.

Читайте также Китайских компаний больше всего в перечне спонсоров войны от НАПК

В частности, инвесторы выражают серьезную заботу об уровне ВВП и способности власти к достижению цели в 5%. Важным фактором является рынок недвижимости, поскольку негативное влияние на ВВП из-за ситуации на нем может составлять 1% или более.

Вызывает много опасений также банкротство крупного китайского застройщика China Evergrande Group, которое было объявлено ранее в августе в Нью-Йорке. Это усиливает возмущение инвесторов по поводу рынка недвижимости в Китае и его возможных последствий для китайской экономики в целом.

Настроения западных инвесторов также влияют на напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.