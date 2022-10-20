В августе и сентябре к BankID НБУ подключилось 5 новых абонентов — Finance.ua

В августе и сентябре к BankID НБУ подключилось 5 новых абонентов Сегодня 16:17 — Фондовый рынок

Востребованность системы BankID НБУ как способа удаленной идентификации и верификации граждан для получения онлайн-услуг растет.

Об этом сообщил НБУ.

По состоянию на 1 октября 2022 года к Системе BankID НБУ подключено 138 абонентов, в том числе:

40 банков (абонентов-идентификаторов);

98 участников — поставщиков услуг.

Сейчас уже более 99,9% физическим лицам — держателям платежных карт украинских банков доступны дистанционные услуги с использованием Системы BankID НБУ.

За ІІІ квартал 2022 года в Системе BankID НБУ осуществлено более 8,4 млн успешных электронных идентификаций, что почти на треть больше, чем во ІІ квартале этого года; ежемесячное количество идентификаций в системе уже превышает довоенный уровень.

Так, в июле произошло около 3 млн успешных идентификаций. В 2021 году в среднем происходило 2,5 млн успешных идентификаций ежемесячно.

Справка Finance.ua:

Система BankID Национального банка — государственная система удаленной идентификации, используя которую граждане могут легко и безопасно получать онлайн-доступ к государственным, финансовым и коммерческим услугам.

На сегодняшний день Система BankID НБУ насчитывает 141 абонента: 41 банк-идентификатор и 100 участников — предоставлятелей услуг.

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