В августе и сентябре к BankID НБУ подключилось 5 новых абонентов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В августе и сентябре к BankID НБУ подключилось 5 новых абонентов

Фондовый рынок
14
Востребованность системы BankID НБУ как способа удаленной идентификации и верификации граждан для получения онлайн-услуг растет.
Об этом сообщил НБУ.
По состоянию на 1 октября 2022 года к Системе BankID НБУ подключено 138 абонентов, в том числе:
  • 40 банков (абонентов-идентификаторов);
  • 98 участников — поставщиков услуг.
Сейчас уже более 99,9% физическим лицам — держателям платежных карт украинских банков доступны дистанционные услуги с использованием Системы BankID НБУ.
Получить больше со своего депозита можно на Finance.ua 💰
За ІІІ квартал 2022 года в Системе BankID НБУ осуществлено более 8,4 млн успешных электронных идентификаций, что почти на треть больше, чем во ІІ квартале этого года; ежемесячное количество идентификаций в системе уже превышает довоенный уровень.
Так, в июле произошло около 3 млн успешных идентификаций. В 2021 году в среднем происходило 2,5 млн успешных идентификаций ежемесячно.

Справка Finance.ua:

  • Система BankID Национального банка — государственная система удаленной идентификации, используя которую граждане могут легко и безопасно получать онлайн-доступ к государственным, финансовым и коммерческим услугам.
  • На сегодняшний день Система BankID НБУ насчитывает 141 абонента: 41 банк-идентификатор и 100 участников — предоставлятелей услуг.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.