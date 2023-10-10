В армии США призвали Конгресс объединить военную помощь Израилю и Украине — Finance.ua

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В армии США призвали Конгресс объединить военную помощь Израилю и Украине

Казна и Политика
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В армии США призвали Конгресс объединить военную помощь Израилю и Украине
В армии США призвали Конгресс объединить военную помощь Израилю и Украине
Командующий армией США Кристин Уормут заявила, что Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование, чтобы гарантировать, что планы Пентагона по производству и приобретению боеприпасов смогут одновременно удовлетворить потребности как Израиля, так и Украины.
Как сообщает Reuters, Вашингтон пообещал помощь Израилю после нападений ХАМАС, в том числе путем отправки боеприпасов, причем первая партия помощи в сфере безопасности, как ожидается, поступит в ближайшие дни.
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«Одна вещь, действительно важная с точки зрения боеприпасов, в частности, и нашей способности поддерживать как потенциально израильтян, так и украинцев одновременно, это дополнительное финансирование от Конгресса, чтобы иметь возможность увеличить наши возможности, с точки зрения нашей способности расширять производство, а затем также заплатить за сами боеприпасы», — сказала Вормут.
По ее словам, армия США все еще находится на «ранних стадиях» рассмотрения запросов Израиля о поддержке, включая то, повлияет ли оказание такой помощи на военную готовность США.
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«Но я бы утверждала, что так же, как мы стремимся к поддержке Украины, я считаю, что намерение состоит в том, чтобы поддержать Израиль», — сказала она.

Справка Finance.ua:

  • американские власти осудили нападение ХАМАС на Израиль, пообещав оказать партнерам всю необходимую поддержку;
  • американские сенаторы готовят закон, направленный на предоставление помощи Израилю для защиты от атаки ХАМАС. Он будет включать в себя пополнение системы противоракетной обороны «Железного купола», а также будет рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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