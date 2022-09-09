В АРМА передали недвижимость и сельхозтехнику российской компании на ₴800 миллионов — Finance.ua

В АРМА передали недвижимость и сельхозтехнику российской компании на ₴800 миллионов Сегодня 10:45 — Криминал

В АРМА передали недвижимость и сельхозтехнику российской компании на ₴800 миллионов

В управление Агентства по розыску и менеджменту активов передано объекты недвижимости и сельхозтехнику российской компании на сумму более 800 млн грн.

Об этом сообщает Офис генпрокурора

Это арестованные судом 74 единицы сельскохозяйственной техники, 90 автомобилей, офисное помещение и земельные участки общества, а также объекты недвижимости, принадлежащие владельцам предприятия — гражданам рф.

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По данным следствия, общество входит в сферу частного агропромышленного комплекса Украины и является частью холдинга российского предприятия. Оно занимается ввозом в Украину сельскохозяйственной техники и ее последующей реализацией на внутреннем рынке страны.

Доходы общества распределяются между гражданами рф и аккумулируются на соответствующих счетах в банковских учреждениях.

Граждане рф с использованием одного из предприятий разработали схему вывода активов компании в теневой сектор экономики. Через российское общество, акционером которого является владелец вышеуказанного предприятия, осуществлялся вывод активов украинского общества в страну-агрессор. Налоги уплачивались в федеральный бюджет рф.

Правоохранители провели ряд обысков на предприятии, в ходе которых изъяли официальные документы, выданные российскими государственными органами на имя владельцев компании.

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