В АРМА передали недвижимость и сельхозтехнику российской компании на ₴800 миллионов — Finance.ua
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В АРМА передали недвижимость и сельхозтехнику российской компании на ₴800 миллионов

Криминал
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В АРМА передали недвижимость и сельхозтехнику российской компании на ₴800 миллионов
В АРМА передали недвижимость и сельхозтехнику российской компании на ₴800 миллионов
В управление Агентства по розыску и менеджменту активов передано объекты недвижимости и сельхозтехнику российской компании на сумму более 800 млн грн.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Это арестованные судом 74 единицы сельскохозяйственной техники, 90 автомобилей, офисное помещение и земельные участки общества, а также объекты недвижимости, принадлежащие владельцам предприятия — гражданам рф.
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По данным следствия, общество входит в сферу частного агропромышленного комплекса Украины и является частью холдинга российского предприятия. Оно занимается ввозом в Украину сельскохозяйственной техники и ее последующей реализацией на внутреннем рынке страны.
Доходы общества распределяются между гражданами рф и аккумулируются на соответствующих счетах в банковских учреждениях.
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Граждане рф с использованием одного из предприятий разработали схему вывода активов компании в теневой сектор экономики. Через российское общество, акционером которого является владелец вышеуказанного предприятия, осуществлялся вывод активов украинского общества в страну-агрессор. Налоги уплачивались в федеральный бюджет рф.
Правоохранители провели ряд обысков на предприятии, в ходе которых изъяли официальные документы, выданные российскими государственными органами на имя владельцев компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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