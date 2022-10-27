В АРМА передали имущество россиян и белорусов на 844 миллиона — Finance.ua

В АРМА передали имущество россиян и белорусов на 844 миллиона Сегодня 06:10 — Криминал

В АРМА передали имущество россиян и белорусов на 844 миллиона

Правоохранители передали в АРМА имущество субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с россией и беларусью, на сумму более 844 млн грн.

Об этом сообщает полиция Киева

«В управление Агентству по розыску и менеджменту активов передан ряд имуществ, принадлежащих гражданам российской федерации и беларуси. Общая сумма арестованного — более 844 млн гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские столичного главка расследуют ряд уголовных производств по ст. 110-2 Уголовного кодекса (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Как рассказал заместитель начальника следственного управления полиции Киева Артем Родыгин, в рамках досудебного расследования следователи провели ряд санкционированных обысков для изъятия документации в качестве вещественных доказательств.

«Согласно постановлениям местных судов по ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры российское, белорусское имущество и средства арестованы и переданы в государственное управление. Среди изъятого — 22 единицы сельскохозяйственной техники, доля в уставном капитале вагоностроительного завода в размере 25%, 645 вагонов и другое имущество организации, владельцем которой является гражданин россии. Также в перечне есть три локомотива белорусского объединения и деньги на банковских счетах одной из организации, владельцем которой является гражданин рб», — проинформировал Родыгин.

В рамках досудебного расследования продолжаются мероприятия по установлению других активов, объектов недвижимости, корпоративных прав и имущества, принадлежащего непосредственно или через аффилированных лиц россии, беларуси и их резидентам.

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Укрінформ По материалам:

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