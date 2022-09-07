В АРМА передали активы компании «роснефть» почти на 24 млн грн — Finance.ua
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В АРМА передали активы компании «роснефть» почти на 24 млн грн

Фондовый рынок
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В управление АРМА передано почти 24 млн грн арестованных средств предприятия из структуры «роснефть».
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора в управление АРМА переданы арестованные денежные средства на сумму более 23,7 млн грн. Это арестованные средства на банковских счетах субъекта хозяйствования, образованного русским ПАО «Нефтяная компания «роснефть», причастного к финансированию широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины.
При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора досудебное расследование по уголовному производству по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины продолжается и осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ (ч. 4 ст. 110-2 УК Украины).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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