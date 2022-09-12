В АРМА передали 60 млн грн тех лиц, которые совершали незаконные финансовые операции — Finance.ua

В АРМА передали 60 млн грн тех лиц, которые совершали незаконные финансовые операции Сегодня 19:36 — Казна и Политика

В АРМА передали 60 млн грн тех лиц, которые совершали незаконные финансовые операции

В Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передали 60 млн. грн. лиц проводивших незаконные финансовые операции на территории Украины.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Следователи установили, что группа лиц из Киева и Крыма использовала в схеме запрещенные в Украине платежные системы WebMoney, Qiwi, «Мир» и криптовалюты. Это позволило им уклоняться от налогообложения, переводить средств анонимно и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.

Правоохранители провели обыски и изъяли валюту. Одного из участников схемы уже уведомили о подозрении в совершении незаконных действий с платежными картами. За это правонарушение преступники могут получить штраф в размере от 6,2 млн до 12,4 млн грн.

Ранее в АРМА передали активы «роснефти» почти на 24 млн грн. Бизнесом в Украине управляли приближенные к руководству ОПЗЖ лица.

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