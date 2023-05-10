В апреле выросли зарплатные предложения для специалистов DevOps и QA - аналитика Djinni — Finance.ua

В апреле выросли зарплатные предложения для специалистов DevOps и QA - аналитика Djinni
В апреле подорожали зарплатные предложения для специалистов DevOps и QA, а вознаграждения для FrontEnd- и PHP-разработчиков несколько «просели».
Об этом свидетельствуют данные по аналитике Djinni.
На графике медианная зарплата всех наемных технических кандидатов.
Больше всего в апреле рекрутеры писали маркетологам. Кандидатам из категории «Маркетинг» поступило более 10% предложений.
Далее в рейтинге:
- PHP — 8,1%;
- JavaScript — 7,6%;
- Sales — 7,5%;
- DevOps — 5,9%.
«По сравнению с январем PHP опустились с первого места на второе, а девопсы — с третьего на пятое. Благодаря сейлзам и маркетологам вырос процент предложений кандидатам с опытом до двух лет: полгода назад они получали 7% сообщений, сейчас уже 11,5%», — говорится в Telegram-канале Djinni.
Напомним, в апреле общее количество вакансий на jobs.dou.ua уменьшилось. Однако, если сравнивать с прошлым годом, стало больше нетехнических вакансий, особенно для начинающих. Между тем конкуренция среди кандидатов растет уже год и является рекордной.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью