В апреле выросли зарплатные предложения для специалистов DevOps и QA - аналитика Djinni — Finance.ua

В апреле выросли зарплатные предложения для специалистов DevOps и QA - аналитика Djinni Сегодня 09:01 — Личные финансы

В апреле выросли зарплатные предложения для специалистов DevOps и QA - аналитика Djinni

В апреле подорожали зарплатные предложения для специалистов DevOps и QA, а вознаграждения для FrontEnd- и PHP-разработчиков несколько «просели».

Об этом свидетельствуют данные по аналитике Djinni

На графике медианная зарплата всех наемных технических кандидатов.

Больше всего в апреле рекрутеры писали маркетологам. Кандидатам из категории «Маркетинг» поступило более 10% предложений.

Далее в рейтинге:

PHP — 8,1%;

JavaScript — 7,6%;

Sales — 7,5%;

DevOps — 5,9%.

«По сравнению с январем PHP опустились с первого места на второе, а девопсы — с третьего на пятое. Благодаря сейлзам и маркетологам вырос процент предложений кандидатам с опытом до двух лет: полгода назад они получали 7% сообщений, сейчас уже 11,5%», — говорится в Telegram-канале Djinni.

Напомним, в апреле общее количество вакансий на jobs.dou.ua уменьшилось . Однако, если сравнивать с прошлым годом, стало больше нетехнических вакансий, особенно для начинающих. Между тем конкуренция среди кандидатов растет уже год и является рекордной.

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Dou По материалам:

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