В апреле выросли зарплатные предложения для специалистов DevOps и QA - аналитика Djinni — Finance.ua
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В апреле выросли зарплатные предложения для специалистов DevOps и QA - аналитика Djinni

Личные финансы
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В апреле выросли зарплатные предложения для специалистов DevOps и QA - аналитика Djinni
В апреле выросли зарплатные предложения для специалистов DevOps и QA - аналитика Djinni
В апреле подорожали зарплатные предложения для специалистов DevOps и QA, а вознаграждения для FrontEnd- и PHP-разработчиков несколько «просели».
Об этом свидетельствуют данные по аналитике Djinni.
На графике медианная зарплата всех наемных технических кандидатов.
В апреле выросли зарплатные предложения для специалистов DevOps и QA - аналитика Djinni
Больше всего в апреле рекрутеры писали маркетологам. Кандидатам из категории «Маркетинг» поступило более 10% предложений.
Далее в рейтинге:
  • PHP — 8,1%;
  • JavaScript — 7,6%;
  • Sales — 7,5%;
  • DevOps — 5,9%.
«По сравнению с январем PHP опустились с первого места на второе, а девопсы — с третьего на пятое. Благодаря сейлзам и маркетологам вырос процент предложений кандидатам с опытом до двух лет: полгода назад они получали 7% сообщений, сейчас уже 11,5%», — говорится в Telegram-канале Djinni.
В апреле выросли зарплатные предложения для специалистов DevOps и QA - аналитика Djinni
Напомним, в апреле общее количество вакансий на jobs.dou.ua уменьшилось. Однако, если сравнивать с прошлым годом, стало больше нетехнических вакансий, особенно для начинающих. Между тем конкуренция среди кандидатов растет уже год и является рекордной.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Dou
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