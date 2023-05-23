В апреле 2023 года сумма погашения требований кредиторов банков в управлении ФГВФЛ составила 698 млн грн — Finance.ua

В апреле 2023 года сумма погашения требований кредиторов банков в управлении ФГВФЛ составила 698 млн грн Сегодня 15:14

В апреле 2023 года сумма погашения требований кредиторов банков в управлении ФГВФЛ составила 698 млн грн

В апреле 2023 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 698 млн грн.

Об этом сообщает ФГВФЛ

Из указанной суммы, в частности, почти 583,4 млн грн направлено на удовлетворение требований 3-й очереди, возникших в т. ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам, 12,6 млн грн — 4-й очереди (физических лиц сверх гарантированной суммы), 100,3 млн грн — 7-й очереди (юрлиц, не являющихся связанными с банками лицами). Остальные средства получили кредиторы 2-й и 6-й очередей.

За январь-апрель 2023 года сумма погашения требований кредиторов банков в ликвидации составила 2 461,5 млн грн, в т. ч. 150 тыс. грн — внеочередное удовлетворение требований НБУ как обеспеченного кредитора.

В целом за весь период по состоянию на 1 мая 2023 года удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 62 315,2 млн грн, из которых 17 027,0 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в т. ч. 15 746,3 млн грн — НБУ (включительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

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Напомним, на удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фондом направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными из-за недостаточности имущества таких банков. В связи с этим Фонд принимает необходимые меры с целью реализации положений статьи 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и привлечения к гражданско-правовой ответственности связанных лиц (владельцев, руководство банков), действиями/решениями которых причинен ущерб неплатежеспособным банкам. Все средства, взимаемые в результате этой деятельности, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов банков.

По состоянию на 1 мая 2023 года Фондом, в соответствии со ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 80 исковых заявлений по 51 банку. Общее количество ответчиков, являющихся связанными лицами этих банков, — 938 человек. Общая сумма исковых требований составляет 144 949,8 млн грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебных решений, составляет более 435 млн грн.

Кроме того, Фонд предъявил 33 гражданских иска в уголовных производствах в отношении 22 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков — 66 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 23 690,5 млн грн.

Вместе с этим, по результатам рассмотрения судами уголовных производств, на основании принятых судебных решений, по состоянию на 1 мая 2023 года Фонд гарантирования инициировал 6 судебных производств о возмещении ущерба, причиненного уголовными правонарушениями, в отношении 6 банков. Общее количество ответчиков — 6 человек. Общая сумма заявленных исковых требований составляет 5175,5 млн грн. Общий размер исковых требований Фонда, удовлетворенных согласно вступившим в законную силу судебных решений, составляет более 2 537 млн грн.

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