В Apple рассказали, что делают со старыми iPhone — Finance.ua
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В Apple рассказали, что делают со старыми iPhone

24.04.2022, 01:12Технологии&Авто
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Apple представила новую технологию переработки смартфонов для использования полученных материалов. В настоящее время продукция компании содержит почти 20% переработанных материалов, это рекорд для корпорации.
Производитель смартфонов начал использовать переработанное золото для покрытия платы и проводов iPhone 13 и iPhone13 Pro в 2021 году.
Это стало возможным благодаря функции обмена старых гаджетов на новые — после этого устройство разбирается для использования материала на новых моделях. Apple поделилась интересной статистикой — в тонне мобильных телефонов может быть в 80 раз больше золота, чем в тонне добываемой породы из золотого рудника.
На фоне этих заявлений компания представила новейшую машину для утилизации устройств под названием Taz. Новинка будет отделять магниты от аудиомодулей, извлекая больше редкоземельных элементов. Apple также модернизировала работа-утилизатора Daisy — он теперь способен разбирать 23 модели iPhone.
По материалам: Portaltele
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