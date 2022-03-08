В Apple Music, App Store и Apple News запустили сервис пожертвований для помощи Украине — Finance.ua

В Apple Music, App Store и Apple News запустили сервис пожертвований для помощи Украине

Сегодня 12:20 — Фондовый рынок

Компания Apple запустила сервис, с помощью которого можно задонатить на помощь для Украины. Сервис работает на всех площадках компании — в Apple Music, App Store и Apple News.

В Apple запустили сервис, который позволяет перечислять донаты на помощь для Украины. Средства будут идти на нужды страны, пострадавшей в результате военной агрессии со стороны России.

Теперь на всех сайтах компании — в Apple Music, App Store, Apple News, можно задонатить деньги на поддержку Украины через UNICEF.

Appleinsider пишет , что компания начала показывать баннеры с 4 марта. Таким образом, Apple поощряет пользователей iPhone и Mac поддержать украинцев. При этом пользователи из Украины этих баннеров не видят. Вероятно, это сделано с прицелом на западные страны.

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