В аннексированном Крыму национализировали около 700 активов украинцев — Finance.ua
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В аннексированном Крыму национализировали около 700 активов украинцев

Фондовый рынок
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В аннексированном Крыму национализировали около 700 активов украинцев
В аннексированном Крыму национализировали около 700 активов украинцев
В аннексированном Крыму местные власти приняли решение о национализации около 700 объектов, принадлежавших украинским физическим лицам.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Председатель государственного совета региона Владимир Константинов отметил, что среди лиц, чье имущество национализировали, известные бизнесмены и политики: Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
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Константинов уточнил, что национализированные активы включают земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Он добавил, что после оценки изъятого имущества оно будет выставлено на торги и передано «заинтересованным владельцам».
Ранее глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства, вырученные от продажи национализированного имущества, пойдут на нужды участников боевых действий в Украине на стороне россии. Предварительно с продажи национализированных активов планируется получить 1 млрд рублей.
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Напомним, ранее так называемые власти Крыма приняли решение о «национализации» имущества «иностранных граждан и государств, совершающих в отношении россии недружественные действия» — в перечень вошли около 500 объектов недвижимости.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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