В American Express оценили перспективы криптоплатежей — Finance.ua

В American Express оценили перспективы криптоплатежей Сегодня 06:16 — Финтех и Карты

В American Express оценили перспективы криптоплатежей

Криптовалютные платежи станут реальностью в будущем, но в настоящее время они экономически неэффективны.

Об этом в интервью Cointelegraph заявил директор по взаимодействию с госструктурами American Express в Южной Европе Гонсало Перес дель Арко.

По его словам, на данный момент криптоплатежи не актуальны по ряду причин, в том числе из-за высоких трансакционных издержек и неготовности мерчантов принимать цифровые активы.

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Он отметил, что в компании заинтересованы в использовании криптовалют и работают в этом направлении.

«Потому что это правильное направление, которое конкуренты на рынке подхватывают», — добавил он.

Перес дель Арко сообщил, что American Express делает «большую ставку» на криптовалюты с инвестициями и разработкой нескольких сценариев использования через венчурное подразделение Amex Ventures.

В качестве примера он привел недавний запуск платформой Abra криптовалютной подарочной карты по программе Membership Rewards.

Представитель American Express уточнил, что решение компании пока не углубляться в криптоплатежи во многом связано с регулированием.

«Вознаграждения за членство — это что-то относительно простое в работе и низкий риск по сравнению с другими платежными операциями с использованием криптовалют», — подчеркнул он.

На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более 2 миллионов трейдеров со всего мира.

Forklog По материалам:

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