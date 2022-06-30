В American Express оценили перспективы криптоплатежей — Finance.ua

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В American Express оценили перспективы криптоплатежей

Финтех и Карты
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В American Express оценили перспективы криптоплатежей
В American Express оценили перспективы криптоплатежей
Криптовалютные платежи станут реальностью в будущем, но в настоящее время они экономически неэффективны.
Об этом в интервью Cointelegraph заявил директор по взаимодействию с госструктурами American Express в Южной Европе Гонсало Перес дель Арко.
По его словам, на данный момент криптоплатежи не актуальны по ряду причин, в том числе из-за высоких трансакционных издержек и неготовности мерчантов принимать цифровые активы.
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Он отметил, что в компании заинтересованы в использовании криптовалют и работают в этом направлении.
«Потому что это правильное направление, которое конкуренты на рынке подхватывают», — добавил он.

Криптовалюты и мошенничество 🧐

Перес дель Арко сообщил, что American Express делает «большую ставку» на криптовалюты с инвестициями и разработкой нескольких сценариев использования через венчурное подразделение Amex Ventures.
В качестве примера он привел недавний запуск платформой Abra криптовалютной подарочной карты по программе Membership Rewards.
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Представитель American Express уточнил, что решение компании пока не углубляться в криптоплатежи во многом связано с регулированием.
«Вознаграждения за членство — это что-то относительно простое в работе и низкий риск по сравнению с другими платежными операциями с использованием криптовалют», — подчеркнул он.
На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более 2 миллионов трейдеров со всего мира.

Начать зарабатывать на EXMO

По материалам:
Forklog
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