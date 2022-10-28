В Алжир прибыло второе судно из Украины по «зерновой инициативе» — Finance.ua

В Алжир прибыло второе судно из Украины по «зерновой инициативе» Сегодня 13:33 — Казна и Политика

Балкер BC CALLISTO доставил в Алжир по программе «зерновой инициативы» 30,5 тысячи тонн продовольственной пшеницы из Украины.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Путь от порта Черноморска до порта Алжира судно прошло за 25 дней. Из них 14 дней судно с украинским продовольствием простаивало в Босфоре в ожидании инспекции Совместного координационного центра.

«Наши портовые службы делают все возможное, чтобы ускорить обработку грузов. Например, BC CALLISTO мы загрузили за 3 дня, но потом две недели судно ждало в Босфоре. Проблема заключается в недостаточном количестве инспекционных групп. ООН и Турция поддерживают необходимость увеличить количество инспекторов», — отметил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

В Босфоре инспекции ждут 175 судов. Эта искусственная очередь вызвана тем, что россияне блокируют проведение инспекций и реализацию «Зерновой инициативы» в частности. В связи с этим украинские порты вынуждены работать только на 25-30% своей мощности.

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