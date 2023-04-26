В 2028 году Китай испытает технологию 3D-печати на Луне — Finance.ua

В 2028 году Китай испытает технологию 3D-печати на Луне 26.04.2023, 00:14 — Технологии&Авто

В 2028 году Китай испытает технологию 3D-печати на Луне

Власти КНР рассказали о планах освоения Луны и напомнили о некоторых этапах, запланированных на этом пути.

Об этом пишет China Daily

Китай совершил первую посадку на Луну в декабре 2013 г. в рамках миссии Chang’e 3. В декабре 2020 г. аппарат Chang’e 5 вернул на Землю образцы лунной почвы. Кстати, сразу 1731 г.

В 2030 г. КНР планирует доставить в месяц первых тайконавтов. Но перед этим предстоит еще несколько важных миссий.

Chang’e 6 (2025) будет изучать топографию и подповерхностную структуру у Южного полюса Луны и вернет на Землю образцы почвы.

Chang’e 7 (2026) будет исследовать Южный полюс Луны в поисках ресурсов и будет включать орбитальный аппарат, спутник-ретранслятор, посадочный модуль и небольшой летающий зонд.

Миссия Chang’e 8 (2028), в состав которой войдут посадочный модуль, луноход и летающий зонд, будет еще интереснее. Chang’e 8 попытается напечатать на 3D-принтере лунный кирпич из материалов, которые добудет на месте. Кроме того, на посадочном модуле будет размешена небольшая экспериментальная экосистема. То есть, Chang’e 8 будет испытывать технологии, необходимые для строительства лунной научной базы.

Что касается пилотируемой программы, то пока КНР только тестирует Китайский пилотируемый космический корабль нового поколения. Тестовый полет, в ходе которого опробовали новую капсулу, парашютную систему, тепловой щит и многие другие компоненты, состоялся в мае 2020 г. Считается, что новый корабль, который улетит в том числе и на Луну, будет готов к эксплуатации в 2025-2026 гг. Даты новых испытательных полетов пока еще не оглашались.

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