В 2023 году в Украине увеличилось потребление стали — Finance.ua

В 2023 году в Украине увеличилось потребление стали Сегодня 03:13 — Казна и Политика

По сравнению с 2022 годом потребление металлопроката в Украине по итогам 2023 года выросло более чем на 20%.

Коммерческий директор металлоторговой компании Vartis Сергей Коваленко заявил , что рост показателя связан с активацией госпроектов.

«Этот рост, прежде всего, связан с активацией государственных проектов. Таких, как восстановление инфраструктуры, восстановление мостов и мостовых переходов, строительство энергоукрытий. Также есть такие проекты, как, например, подземная школа в Харькове — один из примеров крупных государственных заказов, которые в свою очередь приводят к увеличению потребления металлопроката. Благодаря государственным проектам, потребление металла значительно возросло, но этого не произошло бы без внешней финансовой помощи государств-партнеров. В случае дальнейшей финансовой поддержки Украины тенденция роста потребления будет сохраняться и далее», — отметил он.

В 2023 году основным трендом потребления металлопроката стала активизация строительства и восстановление инфраструктуры, энергоукрытий и увеличение объемов восстановления разрушенного жилья. Дополнительной тенденцией в прошлом году является значительное увеличение притока импорта в Украину, в частности листового металлопроката.

Также в течение 2023 года отметилось существенное падение цен на металлопрокат в период марта-ноября. Эта тенденция отражает мировую рецессию, приведшую к снижению спроса на продукцию и уменьшению потребления и производства стали. В ноябре ситуация на глобальном рынке улучшилась с активизацией спроса в Китае, что повлекло за собой повышение цены.

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По ожиданиям Vartis, в течение 2024 года цены на прокат постепенно будут расти в течение всего периода.

В настоящее время объем государственных заказов оказывает непосредственное влияние на рост украинского рынка металлопроката. Часть частного заказа в объеме прироста продаж за 2023 год оценивается на уровне 10%.

«В связи с военным положением точные прогнозы на кварталы и месяцы давать сейчас — это вводить в заблуждение. Поэтому у нас есть общий прогноз — это рост показателей продаж 2024 года на 10%. Это произойдет также благодаря постепенному восстановлению инфраструктуры, энергоукрытий, разрушенных жилищ», — резюмирует коммерческий директор Vartis.

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