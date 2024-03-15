В 2023 году уровень бедности в россии достиг исторического минимума — Bloomberg Сегодня 04:04 — Мир

В 2023 году уровень бедности в россии достиг исторического минимума — Bloomberg

Уровень бедности в россии за 2023 год опустился ниже 10%, впервые за более чем 12 лет перейдя исторический минимум.

Об этом пишет Bloomberg.

В издании пишут, что рф приближается к президентским выборам в «хорошей» форме. Сейчас Кремль тратит большие средства на социальную поддержку семей, повышение пенсий, ипотечные субсидии и компенсации родственникам военнослужащих.

Речь идет о том, что «общественное недовольство экономикой почти не ощущается». С другой стороны, постоянным источником экономической обеспокоенности для Кремля остается быстрый рост цен, который съедает доходы россиян.

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В противоположность этому рост зарплат превышает уровень инфляции. К примеру, среднемесячная заработная плата в 2023 году достигла более 74 тыс. рублей (814 долл.). Это примерно на 30% выше, чем два года тому назад. Причем, к 2023 году в россии уже долгое время не наблюдался рост реального имеющегося дохода более чем на 5%.

Кроме того, дефицит федерального бюджета на конец февраля уже составляет 1,5 триллиона рублей — тогда как российский Минфин запланировал на весь 2024 год дефицит размером 1,6 триллиона рублей. В то же время, денежные резервы уже сократились вдвое.

Економічна Правда По материалам:

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