В 2023 году российская экономика может вырасти на 0,7% — прогноз МВФ Сегодня 09:29 — Мир

В 2023 году российская экономика может вырасти на 0,7% — прогноз МВФ

В 2023 году российская экономика может вырасти на 0,7% — прогноз МВФ. Для сравнения, такой же рост ожидается для Франции. А вот британская и немецкая экономики продолжают сокращаться.

Как пишет Telegram-канал «Что с экономикой?», об этом сообщает The Economist.

россияне смогли адаптироваться к наложенным санкциям:

некоторые важнейшие русские банки не были отключены от системы SWIFT;

западные правительства заморозили около 100 млрд долларов частных российских активов — это лишь четверть из 400 млрд долл., хранящихся за границей;

азиатские покупатели с удовольствием поглощают нефть, от которой отказывается Европа;

Кроме того, россия продолжает импортировать товары за счет параллельного импорта и закупки через страны-посредники.

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Bloomberg сообщает, что ЕС намерен усилить контроль за соблюдением санкций за счет запрета транзита многих товаров через россию.

Ограничения должны быть введены в рамках одиннадцатого пакета санкций с момента полномасштабного вторжения, который будет сосредоточен на закрытии лазеек и борьбе с обходом существующих ограничений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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