В 2023 году российская экономика может вырасти на 0,7% — прогноз МВФ — Finance.ua
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В 2023 году российская экономика может вырасти на 0,7% — прогноз МВФ

Мир
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В 2023 году российская экономика может вырасти на 0,7% — прогноз МВФ
В 2023 году российская экономика может вырасти на 0,7% — прогноз МВФ
В 2023 году российская экономика может вырасти на 0,7% — прогноз МВФ. Для сравнения, такой же рост ожидается для Франции. А вот британская и немецкая экономики продолжают сокращаться.
Как пишет Telegram-канал «Что с экономикой?», об этом сообщает The Economist.
россияне смогли адаптироваться к наложенным санкциям:
  • некоторые важнейшие русские банки не были отключены от системы SWIFT;
  • западные правительства заморозили около 100 млрд долларов частных российских активов — это лишь четверть из 400 млрд долл., хранящихся за границей;
  • азиатские покупатели с удовольствием поглощают нефть, от которой отказывается Европа;
Кроме того, россия продолжает импортировать товары за счет параллельного импорта и закупки через страны-посредники.
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Bloomberg сообщает, что ЕС намерен усилить контроль за соблюдением санкций за счет запрета транзита многих товаров через россию.
Ограничения должны быть введены в рамках одиннадцатого пакета санкций с момента полномасштабного вторжения, который будет сосредоточен на закрытии лазеек и борьбе с обходом существующих ограничений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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