В 2023 году премиальный сегмент украинского авторынка вырос на 90% — Finance.ua

В 2023 году премиальный сегмент украинского авторынка вырос на 90% 12.01.2024, 00:32 — Технологии&Авто

В 2023 году премиальный сегмент украинского авторынка вырос на 90%

Как сообщает AUTO-Consulting, премиальный сегмент авторынка вырос количественно на 90% по сравнению с 2022-м. Но весь авторынок за 2023 год вырос на 62%. А это значит, что сегмент Premium рос значительно более быстрыми темпами.

Напомним, что в 2023 году украинцы приобрели 65 089 новых автомобилей, что значительно больше, чем в прошлом году (40 076).

Отложенный спрос — это одна из основных причин более чем полуторакратного роста рынка. Другая причина — значительное сокращение инструментов для инвестирования средств, большинство бизнесов сейчас не развивается. Третьей причиной можно назвать ситуацию на рынке недвижимости, вкладываться в нее в нынешних условиях слишком рискованно.

По данным AUTO-Consulting, в прошлом году украинцы потратили на новые автомобили 2,155 млрд евро, то есть средняя стоимость одного автомобиля составила 33 108 евро. Сегмент дешевых машин почти не изменился (+10,63%) на фоне общего роста рынка (+62,41%) и составил 13,64% от общего объема, но 6,09% от общих затрат на новые автомобили: было продано 8875 автомобилей средней стоимостью 14 800 евро.

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Люксовые автомобили стоимостью свыше 400 тысяч евро за штуку обнаружили 38 владельцев против 59 в прошлом году — это лишь 0,06% рынка, но 0,56% от денежного объема. Конечно, миллионеры могут иметь не один и не два таких автомобиля, а целые коллекции, но на рынке они погоды не делают.

Основной объем составляют автомобили, максимально приближенные к среднестатистической стоимости, в AUTO-Consulting их классифицируют их как Volume. На таковые в 2023 году пришлось 65,89% рынка или 42 884 штуки, что на 71,65% больше, чем дилеры реализовали в позапрошлом году (24 984).

Но в финансовом измерении на них приходится меньший процент — 53,26%, то есть средняя стоимость нового автомобиля массового сегмента в 2023 году составила 26 763 евро. И это больше прошлогоднего показателя, когда в этом же сегменте стоимость была около 25 956 евро. Хотя это связано не столько с тем, что украинцы начали покупать лучшие машины, а с ростом цен.

А вот сегмент Premium в прошлом году увеличился почти вдвое: клиентам было передано 13 292 машин (+89,59%) против 7011 в 2022 году. То есть каждый пятый новый автомобиль относится к премиальному классу. А в финансовом объеме это все 40%, ведь средняя стоимость премиального автомобиля составила 65 тысяч евро или более чем вдвое больше автомобиля среднего — объемообразующего — класса.

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При этом средняя стоимость машины Premium сегмента в прошлом году была даже немного выше (65 810 евро), что может свидетельствовать о скидках на такие автомобили, акционные распродажи и популярность пакетных комплектаций в 2023 году. Дилеры в личных беседах подчеркивают, что им удалось найти много новых клиентов благодаря более привлекательным ценам на машины, которые раньше стоили больше.

В частности, удивительно успешным выдался год для AWT Bavaria, дилерам которой удалось реализовать рекордное количество BMW — 4263 машины или на 136,7% больше, чем в 2022 году (1801). BMW в 2023 году не оставили никакого шанса своим конкурентам из Audi (1580 штук и +78% роста продаж) и Mercedes-Benz (2601 и +46,8%). В премиум-сегменте лучший рост показал только Lexus (+148%), но в общем зачете (1892 штуки) им до BMW далеко, хотя предлагать пакетные комплектации японцам легче, потому что они, в отличие от немецких брендов, не пытаются сделать из своих машин конструктор в плане комплектаций.

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Телеканал 24 По материалам:

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