В 2023 году миру станет еще тяжелее: глава МВФ не исключила глобальной рецессии — Finance.ua
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В 2023 году миру станет еще тяжелее: глава МВФ не исключила глобальной рецессии

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В 2023 году может начаться глобальная экономическая рецессия. Ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась с апреля, а риски продолжают расти. При этом 2023 год, вероятно, будет еще более тяжелым, чем 2022-й.
Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, пишет Reuters. По ее словам, МВФ уже в ближайшие недели ухудшит прогнозы для мировой экономики и на 2022 год.
Ожидается, что МВФ опубликует обновленный прогноз на 2022-й и 2023-й годы в конце июля. В апреле Фонд ухудшил прогноз почти на целый процентный пункт, до 3,6% ВВП.
«Перспективы со времени нашего последнего обновления в апреле значительно ухудшились. Мы вошли в очень неспокойные воды», — сказала Георгиева. На вопрос о реальности глобальной рецессии она ответила: «Риск вырос, потому мы не можем этого исключать».
По ее словам, последние экономические данные показали, что некоторые крупные экономики, в том числе Китая и россии, сократились во втором квартале. А в 2023 году риски будут еще выше.
«2022 год будет тяжелым, 2023-й, возможно, будет еще тяжелее. Риски рецессии на этот год увеличились», — сказала глава МВФ.
Она призвала мировые центральные банки и министерства финансов усилить сотрудничество. Главной целью, по мнению Георгиевой, должно стать взятие под контроль инфляции.
По материалам:
Обозреватель
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