В 2023 году акции MicroStrategy выросли на 320%. Эксперты считают их переоцененными — Finance.ua

В 2023 году акции MicroStrategy выросли на 320%. Эксперты считают их переоцененными Сегодня 04:43 — Фондовый рынок

В 2023 году акции MicroStrategy выросли на 320%. Эксперты считают их переоцененными

С начала 2023 года стоимость акций компании MicroStrategy выросла со $141 до $670,71, согласно TradingView . Однако эксперты 10x Research считают их переоцененными.

Только за последний месяц стоимость акций MicroStrategy увеличилась более чем на 32%. За год прирост составил 319,19%, согласно TradingView:

Это произошло на фоне скачка курса биткоина. Напомним, после покупки дополнительных 14 620 BTC нереализованная прибыль компании достигла $2,2 млрд.

Однако в ближайшее время стоимость акций фирмы может упасть на 20% или больше, считают эксперты 10x Research. По их мнению, эта позиция переоценена на 26%.

Свой вывод аналитики сделали на основании регрессивной модели, позволяющей проследить корреляцию между MSTR и биткоином.

incrypted По материалам:

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