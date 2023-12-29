В 2023 году акции MicroStrategy выросли на 320%. Эксперты считают их переоцененными — Finance.ua

В 2023 году акции MicroStrategy выросли на 320%. Эксперты считают их переоцененными
С начала 2023 года стоимость акций компании MicroStrategy выросла со $141 до $670,71, согласно TradingView. Однако эксперты 10x Research считают их переоцененными.
Только за последний месяц стоимость акций MicroStrategy увеличилась более чем на 32%. За год прирост составил 319,19%, согласно TradingView:
Это произошло на фоне скачка курса биткоина. Напомним, после покупки дополнительных 14 620 BTC нереализованная прибыль компании достигла $2,2 млрд.
Читайте также: Путь к финансовой независимости: как можно зарабатывать на фондовом рынке 📈
Однако в ближайшее время стоимость акций фирмы может упасть на 20% или больше, считают эксперты 10x Research. По их мнению, эта позиция переоценена на 26%.
Свой вывод аналитики сделали на основании регрессивной модели, позволяющей проследить корреляцию между MSTR и биткоином.
Поделиться новостью