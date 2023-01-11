В 2022 году венчурные инвесторы вложили в криптопроекты $37,7 млрд — Finance.ua
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В 2022 году венчурные инвесторы вложили в криптопроекты $37,7 млрд

Криптовалюта
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В 2022 году венчурные инвесторы вложили в криптопроекты $37,7 млрд
В 2022 году венчурные инвесторы вложили в криптопроекты $37,7 млрд
В 2022 году венчурные инвесторы вложили в 1769 криптопроектов $37,7 млрд.
Об этом сообщил аналитик Колин Ву со ссылкой на данные компании Мessari.
Количество привлеченных средств в разных отраслях крипторынка относительно сбалансировано: на сектор централизованных финансов (CeFi) приходится 14%, на децентрализованные финансы (DeFi) — 18%, на NFT/GameFi — 16%, на инфраструктуру — 17%, на остальные Web 3.0-проектов — 36%. Для сравнения, в 2021 году вкладчики профинансировали 1364 стартапа на 31,6 млрд долларов.
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Из всех венчурных фондов, которые инвестировали в 2022 году, больше всего вложений сделала криптобиржа Coinbase — 119, далее следуют компания-разработчик Animoca Brands — 118, венчурный фонд Shima Capital — 88, DeFi-протокол Spartan — 64, криптоинвестиций торговая компания Alameda Research — 59 и венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z) — 57.
Больше всего средств привлекли компания-разработчик NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, компания-разработчик криптокошелька MetaMask, ConsenSys, и блокчейн Polygon — по 450 млн долларов каждый. Далее следуют провайдер цифровой инфраструктуры и решений по добыче криптовалют Compute North (385 млн), Animoca Brands (358,8 млн), энергетическая компания Crusoe Energy (350 млн) и блокчейн NEAR (350 млн).

Какие монеты в 2022 году показали лучшую доходность 🧐

По материалам:
cryptomisto
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