В 2022 году венчурные инвесторы вложили в криптопроекты $37,7 млрд — Finance.ua

В 2022 году венчурные инвесторы вложили в криптопроекты $37,7 млрд Сегодня 21:35 — Криптовалюта

В 2022 году венчурные инвесторы вложили в криптопроекты $37,7 млрд

В 2022 году венчурные инвесторы вложили в 1769 криптопроектов $37,7 млрд.

Об этом сообщил аналитик Колин Ву со ссылкой на данные компании Мessari.

Количество привлеченных средств в разных отраслях крипторынка относительно сбалансировано: на сектор централизованных финансов (CeFi) приходится 14%, на децентрализованные финансы (DeFi) — 18%, на NFT/GameFi — 16%, на инфраструктуру — 17%, на остальные Web 3.0-проектов — 36%. Для сравнения, в 2021 году вкладчики профинансировали 1364 стартапа на 31,6 млрд долларов.

Из всех венчурных фондов, которые инвестировали в 2022 году, больше всего вложений сделала криптобиржа Coinbase — 119, далее следуют компания-разработчик Animoca Brands — 118, венчурный фонд Shima Capital — 88, DeFi-протокол Spartan — 64, криптоинвестиций торговая компания Alameda Research — 59 и венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z) — 57.

Больше всего средств привлекли компания-разработчик NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, компания-разработчик криптокошелька MetaMask, ConsenSys, и блокчейн Polygon — по 450 млн долларов каждый. Далее следуют провайдер цифровой инфраструктуры и решений по добыче криптовалют Compute North (385 млн), Animoca Brands (358,8 млн), энергетическая компания Crusoe Energy (350 млн) и блокчейн NEAR (350 млн).

cryptomisto По материалам:

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