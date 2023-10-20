В 2022 году социальной помощью в Польше воспользовалось более 1,1 млн граждан Украины — Finance.ua

В 2022 году социальной помощью в Польше воспользовалось более 1,1 млн граждан Украины Сегодня 15:47 — Личные финансы

В 2022 году социальной помощью в Польше воспользовалось более 1,1 млн граждан Украины

В Польше в 2022 году льготами социальной помощи воспользовались 1 млн 111 тыс. граждан Украины и 612 тыс. украинских семей.

Согласно данным Центрального статистического управления Польши, общая сумма предоставленных льгот составила 364,8 млн злотых (3,1 млрд грн), сообщает Миграционная платформа EWL

Почти каждый пятый гражданин Украины, получивший такую ​​помощь, находился в Мазовецком воеводстве с центром в Варшаве (242,6 тыс. человек — 21,8% всех граждан Украины).

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Меньше всего украинцев, которые воспользовались помощью, находились в Свентокшиском воеводстве на юго-востоке Польши с центром в Кельце — 17,4 тыс. человек (1,6%).

Социальную помощь для граждан Украины в Польше делят на три категории: единовременная денежная помощь в размере 300 злотых на человека (около 2600 грн), помощь в виде питания и другие выплаты.

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«В Польше для граждан Украины остаются доступными социальные льготы от государства, ежемесячно продолжают выплаты в рамках программы 500+ на ребенка. А также есть возможность подавать заявки на программы помощи международным благотворительным фондам и волонтерским организациям», — рассказывает глава Фонда поддержки мигрантов на рынке труда EWL Мария Кузенко.

Ранее в Министерстве финансов Польши заявляли, что Польша потратила на помощь Украине около 50 млрд злотых или 2% своего ВВП. По оценкам польских экспертов, благодаря украинским вынужденным мигрантам ВВП страны в 2022 году вырос минимум на 1 процентный пункт.

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