В 2022 году было потрачено на создание NFT более $2,7 млрд — исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В 2022 году было потрачено на создание NFT более $2,7 млрд — исследование

Финтех и Карты
11
В 2022 году было потрачено на создание NFT более $2,7 млрд — исследование
В 2022 году было потрачено на создание NFT более $2,7 млрд — исследование
Новое исследование рынка, опубликованное компанией Nansen, специализирующейся на данных в блокчейнах, показывает, что в первой половине 2022 года пользователи криптовалют потратили 963 227 эфиров (ETH) на сумму $2,7 млрд на выпуск невзаимозаменяемых токенов (NFT) в блокчейне.
Как сообщают эксперты Nansen, за этот период выпущено 1 088 000 уникальных адресов кошельков в Ethereum. Для сравнения, в BNB Chain NFT было выпущено на сумму около $107 млн и на $77 млн на Avalanche. В этом процессе на двух блокчейнах было задействовано 263 800 уникальных адресов.
Только 22 мая было выпущено 69 коллекций NFT, в результате чего ежедневный объем выпуска превысил 120 000 ETH. Общее количество NFT-коллекций, выпущенных и проданных на Ethereum первой половины года, составило 28 986.

Как заработать на NFT 🧐

Более двух третей NFT-проектов собрали менее 5 ETH, при этом 140 коллекций получили более 1000 ETH. В совокупности на пять лучших коллекций NFT в Ethereum приходится 8,4% общего объема выпуска. К ним относятся Pixelmon-Generation 1, Moonbirds, VeeFriends Series 2, Genesis Box и World of Women Galaxy.
Около половины собранной суммы осталось в NFT-проектах, другая половина была переведена на кошельки, не принадлежащие юридическим лицам. В Nansen смогли отследить только прямые переводы с адресов NFT-проектов на кошельки получателей, дальнейшие транзакции с другими контрагентами не фиксировались.
Кстати, на криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

Начать зарабатывать на EXMO

По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.