В 2022 году было потрачено на создание NFT более $2,7 млрд — исследование 04.08.2022, 00:12 — Финтех и Карты

В 2022 году было потрачено на создание NFT более $2,7 млрд — исследование

Новое исследование рынка, опубликованное компанией Nansen, специализирующейся на данных в блокчейнах, показывает, что в первой половине 2022 года пользователи криптовалют потратили 963 227 эфиров (ETH) на сумму $2,7 млрд на выпуск невзаимозаменяемых токенов (NFT) в блокчейне.

Как сообщают эксперты Nansen, за этот период выпущено 1 088 000 уникальных адресов кошельков в Ethereum. Для сравнения, в BNB Chain NFT было выпущено на сумму около $107 млн и на $77 млн на Avalanche. В этом процессе на двух блокчейнах было задействовано 263 800 уникальных адресов.

Только 22 мая было выпущено 69 коллекций NFT, в результате чего ежедневный объем выпуска превысил 120 000 ETH. Общее количество NFT-коллекций, выпущенных и проданных на Ethereum первой половины года, составило 28 986.

Более двух третей NFT-проектов собрали менее 5 ETH, при этом 140 коллекций получили более 1000 ETH. В совокупности на пять лучших коллекций NFT в Ethereum приходится 8,4% общего объема выпуска. К ним относятся Pixelmon-Generation 1, Moonbirds, VeeFriends Series 2, Genesis Box и World of Women Galaxy.

Около половины собранной суммы осталось в NFT-проектах, другая половина была переведена на кошельки, не принадлежащие юридическим лицам. В Nansen смогли отследить только прямые переводы с адресов NFT-проектов на кошельки получателей, дальнейшие транзакции с другими контрагентами не фиксировались.

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cryptomisto По материалам:

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