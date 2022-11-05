В 2021 г. уровень теневой экономики вырос на 2 п.п. до 32% ВВП — Finance.ua
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В 2021 г. уровень теневой экономики вырос на 2 п.п. до 32% ВВП

Казна и Политика
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Уровень теневой экономики в 2021 году вырос на 2 процентных пункта по сравнению с 2020 годом и составил 32% ВВП.
Об этом говорится в материалах Министерства экономики.
Незначительное увеличение уровня теневой экономики произошло на фоне «шокового» роста мировых цен на сырье (энергоносители и сельскохозяйственную продукцию), которые побудили хозяйствующих субъектов уменьшать риски потери лимитированных ресурсов в условиях увеличения производственных затрат.
Сообщается, что периодические карантинные ограничения в 2021 году хоть и сдерживали развитие и темпы восстановления большинства видов экономической деятельности, уже не создавали существенных препятствий.
2 из 4 методов оценки уровня «тени» зафиксировали увеличение уровня теневой экономики за указанный период: электрический метод — на 3 п.п., до 27% ВВП, монетарный — на 2 п.п., до 33% ВВП.
Увеличение уровня «тени» по электрическому методу сохранялось на уровне повышенного спроса на энергетические ресурсы в условиях наращивания активности, преимущественно металлургическими и машиностроительными предприятиями.
Минэкономики сообщает, что для создания благоприятных условий и укрепления основ институциональной среды в Украине должны быть преодолены системные факторы, к которым относятся низкий уровень защиты прав собственности и ликвидности фондового рынка, защиты прав инвесторов наряду с недостаточной способностью регулятора противодействовать злоупотреблениям на рынке, несовершенство судебной системы и высокий уровень коррупции.
Как сообщалось, в 2020 году уровень теневой экономики вырос на 3 п.п. до 30%.
По материалам:
Українські Новини
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