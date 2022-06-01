В 100 раз больше: некоторые инвесторы заявили о неимоверных прибылях от продажи TerraUSD и токена Lunа — Finance.ua

В 100 раз больше: некоторые инвесторы заявили о неимоверных прибылях от продажи TerraUSD и токена Lunа

В 100 раз больше: некоторые инвесторы заявили о неимоверных прибылях от продажи TerraUSD и токена Lunа

Падение популярного стейблкоина TerraUSD и Luna ударило по владельцам токена, лишив их десятков миллиардов долларов. Но перед крахом некоторые инвесторы смогли заработать гораздо больше, чем было потрачено на криптовалюту изначально. Венчурная компания Pantera Capital сообщила CNBC, что вложила в токен Luna $1,7 млн и получила в 100 раз больше. Другие компании — Hack VC и CMCC Global — которые связаны с братьями Уинклвоссами, не сообщили точные доходы, но CMCC закрыла позиции в марте, а Hack — в декабре.

Такие доходы стали возможны, когда токен Luna взлетел, а UST сохранил привязку к доллару. За Luna давали $116 в апреле, т. е. токен поднялся в стоимости на 135% менее чем за два месяца. Сыграло на руку инвесторам и то, что кредитная платформа Anchor обещала 20% годовых на свои активы UST, хотя аналитики считали ее слишком завышенной и неустойчивой.

Джоуи Круг, содиректор фонда по инвестициям, рассказал CNBC о продаже около 87% своих токенов с января 2021 года по апрель 2022 года. Еще 8% продали в мае, когда стало понятно, что UST начал падение. Круг добавил, что в фонде «застряли» примерно 5% от первоначальных активов.

«Для большей части, которую мы продали в 2021 году и частично в 2022 году, это была очень простая причина управления рисками. Токен становился все большей частью фонда, поэтому пришлось снизить риск, поскольку вы не можете управлять ликвидным хедж-фондом, когда одна позиция составляет большую часть фонда», говорит Джоуи Круг, содиректор Pantera Capital.

В общем продажа токенов при инвестициях в размере $1,7 млн принесла прибыль в размере $171 млн. Но в мае произошел крах, несмотря на накопленные Terra резервы в биткоинах на сумму около $3 млрд. Когда стоимость Luna стала нестабильной, инвесторы начали покупать TerraUSD и Luna, что привело к падению цен. Стабилизационный фонд Luna попытался восстановить привязку UST 1:1 к доллару, потратив почти все биткоины, но это не помогло.

Но большинство пользователей потеряли на крахе криптомонеты. На Reddit есть много историй, в которых рассказывают, как лишились заложенной недвижимости или всех денег, оставшись ни с чем. А одна из инвесторов написала в Twitter, что продала свой дом и поставили все на токен Luna. В итоге потеряла всё.

Основатель Terra До Квон предложил создать новый блокчейн и назвать его Terra 2.0. 28 мая экосистему перезапустили, но стоимость Luna сразу рухнула примерно на 70% — с $18,87 в момент открытия до $5,71 на утро понедельника. Инвесторы надеются вернуть хотя бы часть своего капитала и намерены полностью покинуть проект.

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