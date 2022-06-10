В 1-м квартале ВВП снизился на 15,1% — Finance.ua
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В 1-м квартале ВВП снизился на 15,1%

Сегодня 14:35Казна и Политика
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В январе-марте 2022 г. реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным уменьшился на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По сравнению с 4 кварталом 2021 года ВВП уменьшился на 19,3% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
Госстат за год уточняет показатели реального внутреннего валового продукта.
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Как сообщали Українські Новини, в октябре-декабре 2021 реальный валовой внутренний продукт увеличился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 1 730,104 млрд гривен (в фактических ценах).
В 2021 году реальный валовой внутренний продукт увеличился на 3,4% по сравнению с 2020 годом (в постоянных ценах 2016) до 5 459,574 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
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Государственный бюджет на 2022 год был разработан исходя из макроэкономического прогноза, предусматривающего рост реального ВВП на 3,8%. Однако с военной агрессией России против Украины отечественная экономика, по оценкам международных организаций, может упасть с 30% до 45%.
Всемирный банк опубликовал отчет, в котором сообщил, что война в Украине станет причиной «исторического» скачка цен на продовольствие и энергоносители, которые будут оставаться высокими до конца 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
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